Mototerapia per ragazzi speciali e casa di riposo: Vanni Oddera a Gattinara. FOTO E VIDEO

Mototerapia per ragazzi speciali e casa di riposo: Vanni Oddera a Gattinara

Usare le moto per portare emozioni positive a persone fragili: come gli anziani della casa di riposo oppure coloro che devono convivere con qualche disabilità. Questo l’obiettivo di Vanni Oddera, un motociclista che con il suo team abbina il puro spettacolo acrobatico con le due ruote con un messaggio sociale.

Questo gruppo di centauri è stato tra i protagonisti della festa “Rosa e rosso di maggio” che ha tenuto banco a Gattinara nel fine settimana. Nella giornata di domenica, in particolare, tantissime persone hanno voluto ammirare il motor-show e poi il saggio di mototerapia.

“Portatore di valori umani”

«La presenza di Vanni Oddera, grazie alla collaborazione con il Rotary e il Consorzio Casa, rappresenta una straordinaria occasione per il nostro territorio. Non solo per la spettacolarità del suo show, ma anche per i valori umani e sociali che porta con la sua mototerapia. Un messaggio potente, che arricchisce ulteriormente lo spirito di condivisione e comunità che da sempre caratterizza Rosa e Rosso di Maggio».

La partecipazione degli anziani in casa di riposo

Ed è stato certamento un momento indimenticabile anche per gli anziani della casa di riposo “Patriarca”, coinvolti in qualche giro a bordo delle potenti moto dei team Oddera. Un momento di festa che ha saputo davvero unire e coinvolgere tutti.

