Proteste all’Atc di Gattinara: «Cantine allagate, acqua anche sotto i contatori». LE FOTO

Proteste all’Atc di Gattinara: «Cantine allagate, acqua anche sotto i contatori»

Uno strato di acqua alto parecchi centimetri invade le cantine e pure il locale dove ci sono i contatori dell’energia elettrica. E da una palazzina Atc di Gattinara sale la protesta: «Dobbiamo aspettare di rimanere fulminati per intervenire?»

Un problema che si è aggravato con le piogge dell’altra settimana, che hanno creato non poche difficoltà in tutta la zona. Ma oltre ai danni più evidenti, ci sono anche i problemi più nascosti, ma non per questo da sottovalutare. «La nostra palazzina si trova tra l’ospedale di Gattinara e via Giulio Cesare – racconta Pietro Politi, figlio di una inquilina che vive nell’immobile -. Nei giorni scorsi ci siamo ritrovati con le cantine piene d’acqua. C’erano parecchi centimetri d’acqua nelle parti comuni, oltre che nelle cantine private di ogni alloggio. Tra l’altro, sono andato a controllare il locale dei contatori della luce e la situazione era drammatica: molti fili della luce appaiono fissati “alla buona”, e se fossero finiti a terra avrebbero creato certamente un rischio, con tutta l’acqua che c’era sul pavimento».

Le segnalazioni agli enti pubblici

L’uomo si è rivolto a diverse autorità, dall’Atc al Comune. «Ogni giorno chiamo chi gestisce l’edificio e faccio presente la situazione anche perché non capisco il motivo per cui non si riescano a prendere provvedimenti. Anche perché le cantine allagate non sono l’unico problema che riscontriamo».

Qualcosa però proprio in questi giorni si è mosso anche se non è stato un intervento completamente risolutivo: «Va detto che operatori incaricati da Atc sono intervenuti pochi giorni fa, ed è stata ravvisata la presenta di un danno ad una tubazione. Ma facendo prove specifiche sembrerebbe che il problema sia ancor più complesso e non riguardi solo un tubo. Siamo esasperati e in apprensione…»

Locali da sanificare

Nel frattempo gli inquilini della palazzina si stanno occupando della sanificazione dei locali allagati. «La mia cantina era invasa di melma e fango e alcune attrezzature che avevo riposto lì sono state rovinate – sottolinea il cittadino -. Sto verificando ciò che è stato rovinato ed ovviamente ho iniziato a pulire tutto lo sporco che è stato portato dall’acqua finita in cantina. L’intervento è necessario anche per questioni di igiene. Purtroppo oltre a trovare i locali completamenti allagati con anche oggetti che galleggiavano, c’era un odore micidiale…»

L’uomo spera nella risoluzione del problema. «L’auspicio è che si riesca a trovare un modo per evitare che si verifichino di nuovo situazioni del genere. I problemi purtroppo sono parecchi, spero proprio che l’Atc ci ascolti e intervenga in maniera tempestiva. Noi abbiamo sempre pagato l’affitto e quindi non capiamo il motivo per cui si debba sempre lottare per avere la normalità, non certo i privilegi».

