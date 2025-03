Rabbia a Roasio: nuovamente rubata la girandola di Matteo. Era una piccola installazione a ricordo del 17enne morto in un incidente. Ma qualcuno non la vuole.

Rabbia a Roasio: nuovamente rubata la girandola di Matteo

Era già stata rubata in autunno, poi i genitori e altri amici l’avevano nuovamente posizionata. Si tratta della piccola installazione che a Roasio ricorda l’incidente in cui nel settembre del 2023 il 17enne Matteo Senfet perse la vita in un incidente di moto avvenuto in paese.

Il fatto era avvenuto all’incrocio delle “quattro strade”, dove erano entrate in collisione un’auto e una moto in direzione Cossato. Il giovane era stato sbalzato di sella, caduto e investito da un furgone.

Il ricordo posato dai familiari

In memoria del loro figlio, i genitori di Matteo avevano creato una piccola installazione con la foto del ragazzo, alcuni lumini e una girandola colorata che crea una sensazione di leggerezza e vivacità. Ebbene, qualcuno già nello scorso autunno se l’era presa con questo piccolo ricordo, facendo sparire la girandola. Poi era stata rimessa, più solida di prima. Ma anche questa volta è sparita.

E i genitori non l’hannop affatto presa bene, come si può immaginare: «Pensavo che con un blocco di cemento e con il nome di Matteo scritto a caratteri cubitali ti facesse ragionare che non era stata messa lì nell’aiuola per essere rubata nuovamente – scrive papà Andrea rivolgendosi al vandalo -. Mi fai veramente schifo, sei un essere inutile, per non aggiungere altro… Se qualcuno martedì sera tra le 20.10 e le 22.15 ha notato qualche movimento strano e me lo vuole far sapere gliene sarei grato! Così magari riuscirò a prendere provvedimenti».

