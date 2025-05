Radiografie anche a Gattinara per ridurre le liste di attesa. Nuovo piano estivo con più ecografie, radiografie e screening mammografici.

Radiografie anche a Gattinara per ridurre le liste di attesa

L’Asl di Vercelli rafforza il servizio di radiologia anche nelle sedi periferiche, per rispondere alla crescente domanda di esami diagnostici e ridurre le liste d’attesa. Dopo il potenziamento al Sant’Andrea di Vercelli e al Santi Pietro e Paolo di Borgosesia, dove già si effettuano esami serali e nei weekend, l’ampliamento arriva anche a Santhià e Gattinara.

Dall’1 giugno al 30 settembre, la Casa della salute di Santhià sarà operativa il lunedì e mercoledì, mentre quella di Gattinara il martedì e giovedì, con possibili aperture aggiuntive al venerdì.

Obiettivo: ridurre i tempi di attesa

Grazie al coordinamento con il direttore della radiodiagnostica, professor Alessandro Stecco, aumenteranno le prestazioni di ecografie, radiografie e screening mammografici. La centralizzazione dell’attività mammografica clinica nei presidi ospedalieri garantirà maggiore efficacia e supporto specialistico.

Il direttore generale Marco Ricci sottolinea come questa rimodulazione estiva migliori l’efficienza del servizio, affiancandosi alle sedute straordinarie già attive nei principali ospedali per smaltire le liste d’attesa.

Si guarda oltre la radiologia

Con una media di 75 pazienti al giorno solo per la risonanza magnetica al Sant’Andrea, il piano rappresenta un investimento strategico per la sanità locale. E non finisce qui: nei prossimi mesi si prevede di estendere questo modello anche ad altri reparti.

Per ulteriori informazioni, prenotazioni e dettagli sugli orari aggiornati, visita il sito ufficiale dell’Asl Vercelli.

