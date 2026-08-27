Rifiuti abbandonati a Gattinara, scattano multe e denunce

Quattordici violazioni amministrative accertate e due denunce penali: è il bilancio dei controlli condotti a Gattinara dalla polizia locale contro l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti che danneggiano il decoro urbano. A rendere noti i risultati è il Comune, che annuncia la prosecuzione quotidiana delle verifiche sul territorio.

L’amministrazione sottolinea come la città venga generalmente apprezzata per la pulizia e l’accoglienza, anche dai visitatori. Proprio per questo l’obiettivo è intervenire sulla minoranza che non rispetta le regole, evitando che singoli episodi vanifichino l’impegno della maggior parte dei cittadini.

Rifiuti domestici gettati nei cestini

Tra i comportamenti finiti maggiormente sotto osservazione c’è l’abbandono dei sacchi domestici nei cestini stradali, come accaduto dopo Ferragosto. A Gattinara ne sono presenti circa 200, destinati ai piccoli rifiuti prodotti da chi frequenta vie, piazze e spazi pubblici e non utilizzabili come alternativa al normale sistema di raccolta.

I trasgressori individuati sono stati sanzionati e, quando sono emersi i relativi presupposti, denunciati. Proseguono inoltre i controlli con gli ispettori ambientali sulla raccolta differenziata, concentrati soprattutto su chi utilizza sistematicamente l’indifferenziato senza rispettare le modalità previste.

Telecamere e ispettori per individuare i responsabili

Alle verifiche sul territorio si aggiunge il sistema comunale di videosorveglianza. Le immagini possono fornire elementi utili per identificare gli autori degli abbandoni e vengono utilizzate anche dalle forze dell’ordine per ricostruire altri episodi sottoposti ad accertamento.

«I maleducati sono pochi e non sono tollerati», ribadiscono il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione. L’amministrazione punta su controlli, telecamere, sanzioni, educazione civica e campagne informative per tutelare il decoro e valorizzare il comportamento corretto della maggioranza dei gattinaresi.

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