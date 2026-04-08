Roasio: una panchina per ricordare Matteo, morto a 17 anni. LE FOTO

Roasio: una panchina per ricordare Matteo, morto a 17 anni. Tutta la comunità si è riunita per fare memoria del ragazzo. C’erano anche i compagni di scuola.

Roasio: una panchina per ricordare Matteo, morto a 17 anni

Le istituzioni parlano, la famiglia si commuove, il vescovo benedice, i ragazzi raccontano e partecipano. L’altra settimana tutta la comunità di Roasio si è riunita in occasione della Giornata internazionale della felicità, per ricordare il Matteo Senfet, il ragazzo morto nel settembre 2023 a soli 17 anni a seguito di un tragico incidente stradale.

Tutti, bambini e ragazzi della comunità, giovedì uniti a Roasio: micronido, infanzia, primaria, secondaria… E c’erano anche alcuni ex compagni di scuola di Matteo. In ricordo del ragazzo è stata inaugurata una panchina. Un gesto simbolico, ma anche concreto, pensato per rendere il paese più accogliente e per mantenere vivo il ricordo del giovane nella quotidianità della comunità.

“Ricordare qualcuno è portarlo con sé”

«Perché ricordare qualcuno non è guardare indietro, è portarlo con sé ogni giorno – scrive il sindaco Gianmario Taraboletti – . Sono i cuori delle persone a custodire davvero la memoria. Che questa panchina e questo arredo urbano donato alla comunità dalla famiglia di Matteo, siano un luogo di incontro, di vita, di speranza. Un posto dove sedersi e sentirsi meno soli, un luogo dove il ricordo diventa forza. E forse, proprio lì, nel silenzio, Matteo continuerà a vivere un po’ in ogni persona che si fermerà».

Papà Andrea ha commentato: «E’ stata una giornata dedicata al nostro patatone Matteo che ci ha riempiti di gioia, serenità e grandi emozioni. Grazie ancora di cuore a tutte le bimbe, bimbi, ragazze e ragazzi delle nostre scuole per tutto quello che hanno fatto, siete stati meravigliosi. Grazie anche a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di questo evento e che ci sono state vicine».

Presenti alla cerimoni anche il parroco don Pier Leo Lupano e il vescovo monsignor Marco Arnolfo, che hanno guidato un momento di benedizione e riflessione.

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