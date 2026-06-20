Truffa dello specchietto sventata a Fontaneto: anziano salvato dall’attenzione dei residenti

Una truffa dello specchietto è stata sventata nei giorni scorsi nel centro di Fontaneto d’Agogna. Nel mirino era finito un anziano residente del paese, fermato da uno sconosciuto che lo aveva accusato di aver urtato la sua auto durante il passaggio.

L’uomo ha cercato di mettere pressione all’automobilista, usando toni aggressivi e sostenendo di aver subìto un danno allo specchietto. A quel punto ha proposto di chiudere subito la questione senza coinvolgere l’assicurazione, chiedendo il pagamento immediato di 360 euro.

I residenti vedono tutto e fanno scappare l’uomo

Il tentativo di truffa, però, non è andato a segno grazie all’attenzione di alcune persone presenti in zona. I residenti hanno notato la scena, hanno capito che qualcosa non tornava e la loro presenza ha messo in difficoltà lo sconosciuto, che si è allontanato rapidamente.

Prima della fuga, alcuni testimoni sono riusciti ad annotare la targa della vettura usata dall’uomo, una Golf di colore blu scuro. Il numero è stato poi comunicato ai carabinieri, ai quali ora spetteranno gli accertamenti per risalire all’identità del responsabile.

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Un episodio che riaccende l’allarme

La truffa dello specchietto è uno dei raggiri più conosciuti e colpisce spesso persone anziane o automobilisti presi alla sprovvista. Il meccanismo è sempre simile: una falsa accusa di danno, la richiesta di denaro e il tentativo di evitare ogni verifica ufficiale.

L’episodio di Fontaneto d’Agogna conferma quanto sia importante non consegnare denaro, non cedere alla pressione e chiedere sempre l’intervento delle forze dell’ordine. In questo caso, la prontezza dei residenti ha permesso di evitare che il raggiro si trasformasse in un danno concreto.

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