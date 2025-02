Servizio choc di “Report” sulla Lavazza di Gattinara. Baglione: pattume mediatico. Sul programma di Rai Tre si parlava di riutilizzo del caffè delle cialde scartate.

Un servizio andato in onda su “Report” nella serata di ieri, domenica 9 fabbraio, sta facendo discutere in tutta la zona. In sintesi, nel servizio di Bernardo Iovene un ignoto (e invisibile) ex dipendente sostiene che il caffè proveniente da cialde scartate viene riutilizzato per cialde nuove, mischiando anche le miscele. Non una bella pubblicità, visti i toni utilizzati nel servizio.

Tra l’altro, alcuni frammenti del servizio erano già stati pubblicati sui social nel pomeriggio di ieri, quindi prima che la trasmissione andasse in onda.

Le reazioni in città

Ovviamente l’uscita di “Report” è diventato l’argomento del giorno in città e nel circondario. Ricordiamo infatti che la Lavazza è un impresa che dà lavoro a 500 persone, cui si aggiungono quelle che vi hanno lavorato e oggi sono magari in pensione. Insomma, un nome che significa molto nella vita del territorio.

Durissimo contro il servizio è il vice sindaco Daniele Baglione, che in un suo post pubblicato a inizio mattinata difende l’azienda e attacca “Report”.

«Chi conosce lo stabilimento e le modalità in cui si opera al suo interno, guardando il servizio, si è trovato di fronte ad un’incredibile mistificazione della realtà che, come spesso accade, produce quello che definirei un vero e proprio pattume mediatico prodotto con i soldi pubblici, cioè di tutti noi. A Gattinara ha sede uno stabilimento modello di Lavazza, costruito con anni e anni di costanti e innovativi investimenti… E’ piuttosto evidente che il servizio andato in onda anziché esaltare un processo virtuoso di economia circolare che evita sprechi di pregiato e costoso caffè, è stato manipolato per screditare l’azienda insinuando sospetti e creando un clima di “terrorismo” mediatico».

Si attende la reazione dell’azienda

Si attendono ovviamente anche le reazioni dell’azienda che, ricordiamo, è un nome noto a livello internazionale e tra le più rinomate e storiche aziende italiane.

«Massima solidarietà a Lavazza – cocnlude Baglione – ben conoscendo l’approccio che questa azienda ha nei confronti dell’ambiente, delle comunità in cui opera e nei confronti del nostro Paese in generale, un’azienda che crede fortemente nell’italianità e ne ha fatto il suo punto di forza da sempre».

