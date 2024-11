Tornano gli storici “In the kitchen” per ricordare “French” Vanetti. Il concerto della reunion si terrà sabato 16 novembre al Club House di Gattinara.

Una serata musicale per la scomparsa, 20 anni fa, del cantante e frontman novarese Francesco Vanetti, conosciuto come French. Così gli “In the Kitchen”, storico gruppo musicale valsesiano, tornano a calcare la scena a Gattinara. L’incontro commemorativo e musicale si terrà sabato 16 novembre al Club House di via Maestri del lavoro 20, nell’area industriale (ingresso gratuito previo versamento quota per tessera associativa del locale).

La band è nata negli anni Novanta con il suo quartier generale a Romagnano. Nel corso del tempo la formazione si è fatta conoscere proponendo brani di diverso genere, attingendo dalle tradizioni irlandese e piemontese. A far parte della formazione musicisti di Borgosesia, Romagnano e novaresi. Gli “In the kitchen”. in oltre 10 anni di attività, hanno collezionato innumerevoli concerti in festival a tema e in locali di ogni tipo.

La tragedia del 2004

Un tragico incidente nel 2004 ha però segnato la storia del gruppo: Vanetti, al ritorno da un concerto estivo in Valsesia, fu vittima di un incidente mortale alla guida della sua motocicletta «Quest’anno ricorre il ventennale del tragico evento – dicono dalla band – e così una parte dei membri della nostra formazione ha deciso di tornare sul palco e proporre in un concerto speciale durante il quale proporremo una carrellata dei brani suonati dagli esordi fino all’ultimo periodo di attività».

Tra Irlanda e Piemonte

Il repertorio è intrigante. «Siamo stati una delle prime band italiane a fondere i suoni di chitarre elettriche, bassi e batterie acustiche ed elettroniche con quelli di strumenti acustici quali violino, fisarmonica, flauti e cornamuse, non solo attingendo a piene mani dalla tradizione irlandese e piemontese – evidenziano i componenti – (con testi cantati sia inglese che in dialetto), ma proponendo brani originali cantati in italiano in stile folk-rock».

I membri della formazione sono Massimo Zanetti, Massimo Losito, Lorenzo Prealoni, Franco Sellaro, Paolo Fiandaca, Diego Mantovani, Marco Negro, Giorgio Apostolo, Michele Pompa. Per avere un’idea delle sonorità della loro musica basta andare su You tube e Spotify, digitando “In the Kitchen”. Un mix di energia, dinamismo e accenni alla storia del territorio in cui la band è nata sono i fili conduttori che accomunano i brani.

