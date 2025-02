Troppa umidità a Trino: don Pierleo resta a Roasio. Il vescovo l’aveva assegnato al territorio del basso Vercellese, ma il giovane sacerdote ha rinunciato per motivi di salute.

Troppa umidità a Trino: don Pierleo resta a Roasio

Don Pierleo Lupano rimarrà parroco di Roasio. Al giovane sacerdote era stato chiesto di prendere in mano la parrocchia di Trino, ma ha rinunciato per motivi di salute. Troppa umidità, in particolare, per le condizioni del sacerdote. Lo ha annunciato monsignor Stefano Bedello durante la messa dell’altra domenica.

La parrocchia di Trino è senza parroco ufficiale da diversi mesi. Come nuovo pastore della parrocchia era stato indicato e annunciato dall’arcivescovo Marco Arnolfo don Pierleo Lupano, che avrebbe dovuto prendere servizio nel mese di febbraio, succedendo a don Patrizio, il quale, aveva chiesto di essere trasferito, dopo un periodo trascorso in missione in Perù e alcuni anni in cui aveva fatto molto per la parrocchia di Trino.

La rinuncia al nuovo incarico

Ma monsignor Stefano Bedello ha annunciato che don Lupano ha dovuto rinunciare al suo incarico e pertanto continuerà a svolgere il proprio servizio a Roasio, dove opera dal 17 aprile del 2021.

«Il sacerdote don Pierleo Lupano – spiega monsignor Stefano Bedello – designato nello scorso mese di dicembre come parroco di Trino ed amministratore parrocchiale di Palazzolo e Tricerro, ha rinunciato all’incarico affidatogli dall’Arcivescovo. Rimarrà alla guida delle parrocchie di Roasio».

E ha anche aggiunto: «La rinuncia è motivata da ragioni di salute, con un referto medico nel quale si sconsiglia il domicilio in località dal caldo umido, quale è in effetti la Bassa Vercellese, rispetto alla Valsessera. Il nuovo responsabile della comunità pastorale 12 verrà nominato il prossimo mese di giugno». Insomma, meglio l’aria di Roasio piuttosto che quella più umida della “bassa” vercellese.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook