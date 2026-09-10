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L’approccio di Air Liquide per contribuire a ridurre le emissioni di carbonio

Pubblicato

10 minuti fa

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Ridurre le emissioni di carbonio
Ridurre le emissioni di carbonio (© Depositphotos)
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Abbattere le emissioni di CO significa intervenire su più livelli, lungo tutta la catena del valore. Per questo, Air Liquide agisce sulle emissioni dirette delle proprie unità di produzione e cogenerazione (Scope 1), su quelle indirette legate all’approvvigionamento di energia e vapore (Scope 2) e sulle altre emissioni indirette a monte e a valle delle proprie attività (Scope 3). Questo approccio permette al Gruppo di lavorare non solo sulla propria impronta carbonica, ma anche di accompagnare i clienti nei loro percorsi di transizione energetica.

Infatti, in linea con l’Accordo di Parigi, Air Liquide ha definito due traguardi principali: ridurre del 33% le emissioni di CO₂ entro il 2035 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Per avanzare in questa direzione, il Gruppo ha scelto di agire su diversi fronti, quali aumentare l’utilizzo di elettricità a basse emissioni di carbonio, anche attraverso Power Purchase Agreement, migliorare l’efficienza delle proprie unità produttive, ottimizzare le catene di fornitura e implementare tecnologie innovative di cattura del carbonio.

Accanto agli obiettivi che mirano a ridurre la propria impronta carbonica, il Gruppo è impegnato attivamente anche per sviluppare un portafoglio di soluzioni pensate per aiutare le industrie a diminuire le emissioni di CO₂. Tra queste, rientrano l’idrogeno a basse emissioni, prodotto grazie a oltre 35 elettrolizzatori del Gruppo nel mondo, le tecnologie di cattura e sequestro dell’anidride carbonica come Cryocap™, l’offerta ECO ORIGIN™ per gas industriali a ridotta impronta carbonica e l’ossicombustione, che favorisce efficienza termica e riduzione delle emissioni di gas serra.

Attraverso queste numerose leve, Air Liquide contribuisce a rendere la decarbonizzazione un percorso concreto, progressivo e adattabile alle esigenze dei diversi settori industriali e della mobilità.

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