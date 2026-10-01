L’arte del Welcome Pack: quali gadget combinano le aziende italiane?

Un welcome pack aziendale efficace non consiste semplicemente nel mettere insieme alcuni gadget personalizzati. La vera difficoltà è creare un insieme in cui ogni elemento abbia una funzione precisa e contribuisca a costruire un’esperienza coerente per chi lo riceve.

È particolarmente importante quando il kit viene utilizzato per accogliere nuovi dipendenti, accompagnare un evento o rafforzare una relazione con clienti e partner.

I dati sugli acquisti B2B mostrano che, quando le aziende passano dal singolo prodotto a ordini più articolati, le combinazioni non sono necessariamente casuali: alcuni articoli tendono a comparire insieme perché rispondono a esigenze complementari.

Da qui si può ricavare un metodo semplice per progettare un kit: ragionare non soltanto sui prodotti, ma sulle funzioni che devono svolgere.

Dal gadget singolo alla logica del kit

Nella maggior parte degli acquisti B2B viene scelto un singolo articolo. Quando invece un ordine comprende più prodotti, cambia anche il modo in cui dovrebbe essere progettato.

Uno studio sui gadget acquistati insieme realizzato da Gift Campaign su oltre 13.000 ordini reali di clienti in Italia mostra che il 78,9% degli ordini analizzati riguarda un singolo articolo, mentre il 21,1% comprende più referenze o righe di prodotto.

Un ordine multiprodotto, però, non è necessariamente un kit. Può trattarsi di prodotti acquistati per esigenze operative oppure di articoli appartenenti a famiglie diverse ma destinati a uno stesso gruppo di persone.

La differenza, quindi, non sta semplicemente nel numero di articoli, ma nel modo in cui questi vengono collegati tra loro.

La regola dei tre livelli

Per progettare un welcome pack in modo ordinato si può utilizzare un framework basato su tre livelli:

Contenitore → Uso quotidiano → Contesto professionale.

Non è una classificazione universale né una formula obbligatoria. È uno strumento pratico per verificare se i diversi elementi del kit svolgono funzioni complementari.

1. Contenitore: dare una struttura al kit

Il primo livello permette di trasportare, raccogliere o presentare gli altri prodotti.

Shopper, borse e zaini possono svolgere questa funzione. Una shopper può contenere un taccuino, una borraccia e altri materiali per un evento; uno zaino può diventare invece il contenitore di un welcome pack destinato a un nuovo dipendente.

Il vantaggio non è soltanto organizzativo: un contenitore utile può continuare a essere utilizzato anche dopo la consegna del kit.

2. Uso quotidiano: aggiungere utilità

Il secondo livello riguarda gli oggetti destinati a entrare nella routine del destinatario.

Borracce, tazze e thermos sono esempi immediati perché possono essere utilizzati con frequenza anche al di fuori del contesto in cui il kit viene consegnato.

Il criterio di scelta, in questo caso, non dovrebbe essere soltanto la coerenza con il brand, ma la funzione concreta del prodotto. Un articolo utilizzato regolarmente può mantenere più a lungo il rapporto con il marchio rispetto a un oggetto legato esclusivamente al momento della consegna.

3. Contesto professionale: collegare il kit al lavoro

Il terzo livello comprende gli elementi direttamente collegati all’attività professionale.

Taccuini, agende, penne e altri strumenti di lavoro possono svolgere questa funzione. Tra le combinazioni analizzate, quella tra penne e taccuini rappresenta il 14,3% delle combinazioni individuate tra le famiglie di prodotti riconoscibili.

Il motivo è immediato: i due prodotti hanno una funzione complementare e possono essere utilizzati insieme durante riunioni, corsi di formazione, congressi o attività d’ufficio.

Il welcome pack va inserito nel contesto

Un welcome pack ha maggiore utilità quando viene inserito all’interno di un processo più ampio.

Randstad, nella guida dedicata all’onboarding online, sottolinea l’importanza di preparare in anticipo strumenti e risorse per l’ingresso dei nuovi dipendenti e include il welcome kit tra gli elementi che possono accompagnare l’arrivo del nuovo assunto.

La prospettiva cambia: il kit non dovrebbe servire semplicemente a riempire una confezione, ma a mettere a disposizione del destinatario qualcosa di utile e coerente con il momento in cui lo riceve.

Per un nuovo dipendente, ad esempio, può combinare strumenti di lavoro e prodotti di uso quotidiano. Per un partecipante a un evento, invece, il contenitore può assumere maggiore importanza e alcuni articoli possono avere una funzione specifica durante la giornata.

Lo stesso framework può quindi essere adattato a contesti differenti.

Quando aumenta il budget, aumenta la complessità

Un altro elemento emerge osservando il rapporto tra valore dell’ordine e numero di prodotti.

Nei dati analizzati, negli ordini superiori ai 1.000 euro la presenza di ordini multiprodotto supera il 26%, mentre sopra i 2.500 euro arriva a sfiorare il 37%.

Il dato non dimostra da solo le motivazioni delle aziende, ma mostra una maggiore incidenza degli ordini composti da più prodotti nelle fasce di spesa più elevate.

Quando entrano in gioco più famiglie di prodotto diventano quindi più importanti aspetti che nel singolo gadget hanno un peso minore: abbinamento tra gli articoli, confezionamento, distribuzione, destinatari e coerenza visiva.

In altre parole, un budget maggiore può aumentare la complessità decisionale prima ancora del numero di gadget.

Come costruire un kit aziendale: il metodo in 6 passaggi

Il framework dei tre livelli può essere trasformato in un processo operativo:

Definire il contesto

Onboarding, evento, formazione, regalo corporate e comunicazione interna possono richiedere combinazioni differenti. Scegliere il contenitore

Shopper, borsa e zaino non sono intercambiabili: la scelta dipende da quantità, trasporto e modalità di consegna. Aggiungere un elemento di uso quotidiano

Chiedersi quale prodotto possa continuare a essere utilizzato dopo l’evento o dopo il primo giorno di lavoro. Collegare il kit al contesto professionale

Un taccuino, una penna o un altro strumento di lavoro può dare al kit una funzione direttamente legata alla quotidianità professionale. Eliminare le sovrapposizioni

Se due prodotti svolgono la stessa funzione, vale la pena chiedersi se siano davvero necessari entrambi. Verificare la coerenza complessiva

Il risultato dovrebbe essere leggibile come un insieme, non come una semplice somma di articoli acquistati separatamente.

Tre prodotti non significano necessariamente un kit migliore

Aggiungere un prodotto non rende automaticamente un welcome pack più completo.

Un kit composto da tre oggetti con la stessa funzione può essere meno utile di uno formato da tre elementi complementari. La logica dei tre livelli aiuta proprio a evitare questo problema: contenitore, uso quotidiano e contesto professionale possono costruire un sistema equilibrato senza trasformare la quantità nell’obiettivo principale.

Naturalmente, non tutti i kit devono contenere tre livelli. Un evento tecnico può avere esigenze diverse da un programma di onboarding, così come un regalo destinato a un cliente può richiedere una composizione più essenziale.

Il framework è quindi un punto di partenza, non una formula obbligatoria.

Dati e contesto devono guidare le combinazioni

L’analisi degli ordini permette di individuare alcune combinazioni ricorrenti, ma non può spiegare da sola l’obiettivo con cui ogni azienda ha effettuato un acquisto.

Se penne e taccuini compaiono spesso nello stesso ordine, possiamo osservare una relazione tra i due prodotti, ma non sapere automaticamente quale fosse l’intenzione specifica del cliente.

Allo stesso modo, la presenza di zaini, borracce e taccuini può essere compatibile con un welcome pack, ma il dato dell’ordine non certifica che questa fosse la destinazione effettiva.

Per progettare un kit, quindi, i dati possono suggerire combinazioni interessanti; è il contesto aziendale a determinare la scelta finale.

La vera anatomia di un welcome pack

Un welcome pack efficace non è necessariamente quello che contiene più prodotti o quello con il valore economico più elevato. È quello in cui ogni elemento ha un ruolo comprensibile:

il contenitore organizza e trasporta;

organizza e trasporta; l’ uso quotidiano porta il brand nella routine del destinatario;

porta il brand nella routine del destinatario; il contesto professionale collega il kit alle attività di lavoro.

Progettare un kit diventa così un esercizio di equilibrio: l’obiettivo non è aggiungere prodotti, ma costruire una combinazione in cui ogni elemento contribuisca all’esperienza complessiva.

I dati sugli acquisti B2B mostrano che, nelle fasce di spesa più elevate analizzate, aumenta la presenza di ordini composti da più famiglie di prodotto. Questo non significa che esista una combinazione valida per ogni azienda, ma suggerisce che, quando il numero di elementi cresce, diventa ancora più importante ragionare sulla relazione tra i prodotti.

È qui che il framework dei tre livelli diventa utile: non serve a stabilire quali gadget scegliere, ma a capire perché inserirli e quale funzione dovrebbero svolgere all’interno del kit. Il risultato non è quindi un insieme più ricco di prodotti, ma un welcome pack più coerente con il destinatario, il momento e l’obiettivo per cui è stato progettato.

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