Bagarre 4° posto, la situazione a 6 giornate dal termine

A 6 giornate dal termine, la lotta per un posto valido per la prossima edizione della Champions League è serratissima. La corsa alla quarta posizione promette di rendere questo finale di stagione particolarmente avvincente, con il verdetto sulla quarta squadra qualificata alla prossima Champions, per l’appunto, ancora tutto da scrivere. Per chi volesse scommettere su una delle contendenti, i nuovi siti scommesse offrono bonus e promozioni che possono risultare utili in un contesto di forte incertezza, aiutando a contenere eventuali perdite. Attualmente la Juventus è quarta con 60 punti, seguita dal Como a 58, dalla Roma a quota 57 e dall’Atalanta a 53. Ogni scontro diretto o passo falso può ribaltare tutto da qui alla fine stagione.

Juventus

La Juventus ha rimesso la testa avanti nel momento più importante. Il successo nello scontro diretto con l’Atalanta, firmato Boga, ha dato ai bianconeri un vantaggio prezioso e soprattutto la sensazione di essere la squadra più solida del lotto. La formazione di Spalletti arriva da una striscia positiva importante ed è imbattuta dal 21 febbraio, motivo per il quale il momento psicologico è favorevole. Il calendario, tuttavia, non è semplice. Ci saranno ancora incroci pesanti e trasferte delicate, ma la Juve ha il vantaggio di poter gestire il proprio destino senza dipendere dagli altri. Se manterrà questa continuità, resta senza ombra di dubbio la favorita per chiudere quarta. Molto passerà anche dal rientro di Vlahović, chiamato a trasformare in gol il volume offensivo della squadra.

Como

Il Como resta a prescindere da tutto la vera sorpresa del campionato, ma la sconfitta spettacolare contro l’Inter per 4-3 ha mostrato sia il valore della squadra sia i suoi limiti nei momenti decisivi. La squadra di Fabregas continua a giocare un calcio propositivo, con grande intensità offensiva e fiducia nei propri mezzi, ma in questo rush finale dovrà dimostrare di saper reggere la pressione di una corsa Champions mai vissuta prima. Il calendario sarà un fattore determinante, poiché il Como dovrà affrontare diverse squadre in lotta per la salvezza o per altri piazzamenti europei. L’impressione è che il margine d’errore sia minimo, quindi per restare in corsa servirà quasi un filotto perfetto. Uomini chiave della squadra, dai quali passa il rendimento dei ragazzi di Fabregas, restano Nico Paz, talento creativo e riferimento tecnico assoluto tra le linee, Da Cunha, fondamentale per equilibrio e inserimenti, e Douvikas, a quota 11 reti in questa Serie A.

Roma

La Roma è probabilmente la squadra più difficile da leggere in questo momento, considerando il fatto che alterna ottime prestazioni a frizioni che ne frenano la rimonta. Il pareggio nello scontro diretto con la Juventus e alcuni punti lasciati per strada hanno impedito ai giallorossi di completare il sorpasso, ma la distanza resta minima. Il calendario potrebbe diventare un alleato, anche se qualche altra gara insidiosa, tra Atalanta, Bologna e il derby, c’è ancora. Servirà continuità, non solo picchi di rendimento. Fondamentali saranno i rientri di Dybala, Wesley, Mancini e Konè, giocatori assolutamente imprescindibili in questo momento per la squadra.

Atalanta

L’Atalanta è quella messa peggio dopo la sconfitta interna contro la Juventus, il distacco è salito e adesso i bergamaschi non possono più permettersi errori. Il paradosso è che la squadra di Palladino continua a produrre gioco e occasioni, ma nelle partite chiave è mancata un pochino di cattiveria sotto porta e solidità mentale. In più, il calendario propone ancora scontri diretti pesantissimi, a partire dalla trasferta con la Roma, una gara che potrebbe essere un vero e proprio spareggio. Se non dovesse vincerla, la rincorsa diventerebbe quasi proibitiva.

Per rientrare davvero in corsa serviranno i migliori De Ketelaere e Scamacca, chiamati a trascinare offensivamente la squadra, e una versione dominante di Ederson e De Roon a centrocampo. Fondamentale anche il contributo dei quinti, da sempre arma principale del sistema atalantino.



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