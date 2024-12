Bitcoin come investimento in vista della pensione: un’opzione valida?

Bitcoin (BTC) è nota agli investitori come criptovaluta, ovvero una moneta digitale su cui è possibile investire per far crescere il proprio capitale finanziario attraverso strategie di breve periodo o di lungo periodo.

Probabilmente la criptovaluta BTC è meno considerata come un’opzione utile a far crescere quella parte del patrimonio che conserviamo per l’età della pensione.

Eppure non si tratta di una soluzione d’investimento poi così originale, se si considera che diversi fondi pensione tra il Giappone, la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno esplorato la possibilità di aggiungere la criptovaluta tra gli asset su cui investire il patrimonio gestito.

Il fondo pensionistico statale del Michigan (USA) e il fondo pensione britannico Cartwright sono due esempi concreti di fondi che hanno invece investito diversi milioni di euro nella criptomoneta più conosciuta al mondo.

Come bitcoin diventa parte di una strategia pensionistica

I fondi pensione sono un modo per inserire bitcoin nella strategia di investimento legata all’età della pensione. Tali fondi possono acquistare direttamente la criptovaluta dal mercato spot, oppure investire indirettamente acquistando importanti quote di un exchange-traded product (ETP) legato al BTC.

In alternativa, l’investitore può operare direttamente sui mercati dove si effettua l’acquisto al dettaglio del bitcoin scambiando gli euro a propria disposizione con la valuta digitale.

Un’altra opzione è il trading di breve periodo su differenti coppie di scambio, tra cui la coppia di trading BTCUSD con cui l’investitore acquista e vende bitcoin contro il dollaro statunitense.

Sono disponibili anche altre coppie di trading, tra cui BTCEUR per gli scambi bitcoin/euro e viceversa, oppure BTCGBP per quanti preferiscono operare degli scambi tra bitcoin e la sterlina inglese.

Accanto alla strategia di breve periodo che permette potenzialmente di far crescere le proprie risorse finanziarie più rapidamente, troviamo una strategia di lungo periodo che consiste nell’acquisto del bitcoin per conservarlo.

Detenere BTC sul lungo periodo è un po’ come acquistare alcune once di oro per vederle crescere nel tempo. Ovviamente siamo in presenza di un asset di rischio come per ogni investimento, ma la strategia della diversificazione adottata dai fondi pensione ci insegna che non dobbiamo “puntare” tutto su un solo asset class.

Investire negli ETP bitcoin come alternativa al fondo pensione

In precedenza, abbiamo accennato agli ETP bitcoin affermando che spesso i fondi pensione preferiscono acquistare le quote di questo veicolo di investimento, al fine di detenere indirettamente una esposizione nella criptovaluta.

Gli ETP hanno il vantaggio di essere quotati in una Borsa e di poter essere scambiati giornalmente come qualsiasi altro asset. Dunque, quando giungerà il momento di andare in pensione, l’investitore non avrà problemi a vendere le quote di ETP bitcoin acquistati durante la vita lavorativa.

Inoltre, gli ETP sono fondi passivi e per questo prevedono commissioni decisamente ridotte rispetto a un fondo pensione gestito attivamente.

Ad ogni modo, nulla vieta all’investitore di adottare una strategia “mista” investendo in bitcoin attraverso un fondo pensione che detiene l’asset, acquistando quote di un ETP bitcoin ed effettuando trading sul breve periodo.

Disclaimer

“Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).

Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.

Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.”

