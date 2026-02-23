Come prepararsi psicologicamente alla menopausa?

Si parla tanto di preparazione fisica alla menopausa. Meno, invece, di quella psicologica, che è altrettanto importante. Come gestirla? Vediamo qualche consiglio nelle prossime righe!

L’importanza della fiducia

Mai come in menopausa è importante fidarsi degli specialisti che si scelgono. I percorsi per gestire e accompagnare il cambiamento possono durare per molto tempo, motivo per cui è essenziale scegliere professionisti ai quali si è pronte ad affidarsi senza remore.

In questo modo, è possibile mettere a punto piani mirati per la gestione del movimento fisico, essenziale per prevenire l’aumento di peso causato dalla perdita di quota degli estrogeni.

La diminuzione degli estrogeni porta anche all’insorgenza di palpitazioni in menopausa, con momenti in cui la frequenza può raggiungere anche i 100 battiti al minuto.

Questo aspetto, se non gestito bene, rischia di creare un circolo vizioso: le palpitazioni portano all’ansia che, a sua volta, peggiora drasticamente la situazione iniziale.

Molto utile può rivelarsi la psicoterapia, in particolare l’orientamento cognitivo-comportamentale.

Secondo questo modello, oggetto di tantissimi studi scientifici e finito, negli ultimi decenni, al centro dell’attenzione per via della sua efficacia e della possibilità di ottenere risultati in tempi pressoché rapidi, il pensiero ha un impatto a dir poco rilevante sul modo in cui si vive e si concepisce un evento.

Per affrontare al meglio il tutto, bisogna quindi lavorare, già prima che si presentino sintomi fastidiosi come le palpitazioni, sul modo in cui si pensa alla menopausa.

Si parte scegliendo un terapeuta qualificato – cercare il suo nome sul sito dell’Ordine degli Psicologi della propria regione è uno step fondamentale per evitare di incorrere in soggetti che abusano della professione – e, dopo il primo incontro, si valuta se c’è sufficiente empatia.

Quando ci si approccia a questi percorsi, è bene sapere che, fra i momenti che li caratterizzano, rientrano parentesi dedicate alla psico-educazione.

Il terapeuta aiuta la paziente a conoscere al meglio il fenomeno e le sue implicazioni sia sul corpo, sia sui rapporti sociali, relativi alla coppia e non solo.

In questo modo, è possibile smontare quelle convinzioni limitanti – ed estremamente rigide – che portano ad approcciarsi alla menopausa con una paura paralizzante per diverse situazioni, a partire dalle implicazioni sulla sessualità.

Un lavoro di squadra

Se si è in una relazione stabile, la preparazione psicologica alla menopausa può essere definita, a ragione, come un lavoro di squadra.

Il dialogo di coppia è una base fondamentale per affrontare con consapevolezza e proattività i cambiamenti corporei relativi alla sessualità.

Se ci si accorge che da parte del partner non c’è apertura da questo punto di vista, che manca la propensione ad accogliere il naturale mutare delle cose ma anzi prevale la paura, è il caso di valutare assieme un percorso di psicoterapia di coppia.

Cambiamento, non malattia

La preparazione psicologica alla menopausa implica il fatto di impegnarsi a riformulare falsi miti ancora molto diffusi su questa condizione.

Molte donne – e questo accade ancora nonostante l’oggettivo aumento di contenuti informativi autorevoli sul tema – si avvicinano alla menopausa convinte che si tratti di una patologia.

Si tratta di un cambiamento che, come già accennato, va accompagnato e che può avere delle implicazioni psicologiche anche molto positive.

Un esempio su tutti? Il fatto di non doversi più preoccupare della prevenzione delle gravidanze. Inoltre, con eventuali figli spesso ormai grandi e fuori di casa, si ha la possibilità di vivere, con il proprio partner, momenti di spensieratezza assoluta dal punto di vista intimo.

A cavalcare il cambiamento possono aiutare tanto anche le tecniche di meditazione, a partire dalla Mindfulness, grazie alla quale ci si allena a concentrarsi sul momento presente, mettendo da parte le preoccupazioni per il futuro relative sia alla salute, sia alla coppia.

