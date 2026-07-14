Come scegliere l’assicurazione viaggio: la guida del consulente

Confrontare le assicurazioni viaggio online sembra facile, finché non ci si prova: decine di formule, massimali diversi, clausole, esclusioni. Il risultato è che molti scelgono guardando solo il prezzo, e scoprono i limiti della polizza proprio nel momento peggiore. Ecco come ragiona un consulente quando aiuta un cliente a scegliere.

Non guardare il prezzo, guarda le condizioni

Il primo errore è confrontare due polizze solo sul costo. Ciò che conta davvero sono le condizioni di polizza e questo non significa assolutamente limitarsi a delle tabelle riassuntive che mostrano solo massimale e franchigie. Bisogno scendere nel dettaglio perché è li che spesso si gioca la qualità di un prodotto.

Ormai si vedono in giro massimali spropositati, spesso “illimitati”. Ma bisogna ricordare sempre che non possono mai esistere rischi illimitati in assicurazioni, quindi vengono limitati i giorni massimi di degenza coperti.

Questo esempio è per ricordare che non ci si deve mai limitare ad un approccio superficiale quando si parla di assicurazione viaggio.

Le voci che fanno la differenza

Oltre alle spese mediche, un consulente controlla alcune voci spesso trascurate: il rimpatrio sanitario (essenziale e potenzialmente molto costoso), l’anticipo delle spese da parte della compagnia, l’assistenza 24 ore su 24, la copertura per annullamento del viaggio e per il bagaglio. Poi si leggono le esclusioni: sport, patologie preesistenti, gravidanza, episodi legati all’alcol. È lì che si nascondono le brutte sorprese.

Il valore di un occhio esperto

Un comparatore mostra i prezzi, ma non ti dice se quella polizza è adatta al tuo viaggio, alla tua età o alla tua situazione di salute. È qui che entra in gioco la consulenza: rivolgersi a un consulente assicurativo come Andrea Tobanelli permette di confrontare le soluzioni disponibili con un occhio indipendente e ricevere un consiglio tarato sul viaggio reale, non su un preventivo standard — senza venderti l’inutile né lasciarti scoperto sull’essenziale.

Tre domande da farsi prima di firmare

Prima di sottoscrivere qualsiasi polizza, chiediti: il massimale è adeguato alla destinazione? Il rimpatrio è incluso e senza limiti troppo bassi? Ci sono limitazioni o esclusioni che riguardano me (sport, salute, età)? Se hai risposte chiare a queste tre domande, stai scegliendo con consapevolezza.

L’assicurazione viaggio giusta non è la più economica né la più costosa: è quella tagliata sul tuo viaggio. Un confronto attento e, quando serve, il supporto di un consulente, fanno la differenza tra una polizza che ti protegge davvero e un pezzo di carta comprato in fretta.

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