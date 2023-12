Esperienza gastronomica raffinata: Il Vegè tra storia, artigianalità e delizie festive

La gastronomia è l’arte di preparare e presentare cibi deliziosi, e in questo universo di sapori, il Vegè si erge come un’autentica oasi culinaria che delizia i palati più raffinati. Fondata su una storia ricca e permeata da un impegno per l’artigianalità, questa destinazione gastronomica è molto più di un semplice luogo dove gustare del buon cibo: è un viaggio attraverso la tradizione.

Storia e servizi

La storia di Il Vegè inizia con una passione condivisa per la cucina, che si tramanda da generazioni. Quell’originario negozio tradizionale, fondato negli anni ’60 nel cuore di Romagnano Sesia dalla famiglia Corradini, si distinse ben presto per il suo spirito pionieristico, trasformandosi nel primo self-service della zona e dando il via a un capitolo ricco di storia.

Nel 2013 apre un secondo punto vendita a Borgomanero, oggi importante punto di riferimento per la città. Una realtà ormai affermata che con i suoi comparti macelleria, salumeria e gastronomia, offre un’ampia varietà di prodotti di qualità, freschi e genuini, ideali per ogni occasione.

L’Artigianalità al cuore dell’esperienza gastronomica

Ciò che rende davvero unica l’esperienza presso Il Vegè è l’artigianalità che permea ogni fase della preparazione dei cibi. Ogni piatto è curato con attenzione maniacale ai dettagli, garantendo che solo i migliori ingredienti siano utilizzati. L’attenzione ai dettagli e l’amore per il processo di produzione si traducono in sapori che raccontano una storia di tradizione e dedizione.

Il menù delle feste: un banchetto di sapori

A pochi passi dalle festività, Il Vegè presenta i menù per le festività di Natale e San Silvestro. Un viaggio gastronomico che celebra la tradizione, la qualità e l’artigianalità dei prodotti selezionati.

Dai tagli pregiati di carne bovina provenienti da allevamenti selezionati alle tagliate e costate di Scottona e Angus, ai cotechini, sanguinacci e salami artigianali, le rollate di vitello e coniglio farcite, le tasche ripiene e gli aromi delle tacchinelle, fino alle quaglie e petti d’anatra.

Il reparto macelleria offre una selezione di bolliti misti, agnelli nostrani e brasati lardellati di Scottona. Ogni piatto è una testimonianza dell’impegno per la qualità e l’esperienza culinaria unica che Il Vegè può offrire.

Ma non è tutto: il reparto gastronomia presenta piccole tartine di mare, tiepido di polpo, e insalata di mare, trasformando la tavola in un tripudio di sapori marini. Le prelibatezze continuano con cappesante gratin al cedro “mano di Buddha” e lumache alla Borgogna, un omaggio alla tradizione culinaria di alta classe.

Prenotazioni aperte

Per assicurare la reperibilità di alcuni prodotti è consigliabile la prenotazione.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Banco Gastronomia oppure chiamare il numero 0163 833529 Romagnano Piazza Libertà,1 oppure 0322 81829 Borgomanero Piazza XX Settmbre. Il Vegè accetta prenotazioni fino a martedì 20 dicembre.