Fabio Viazzo, consulente finanziario di Sostegno (BI), lavora per una delle principali società italiane nella gestione del risparmio, e ha raggiunto un notevole traguardo: terzo posto al World Cup Championship of Futures Trading su duemila partecipanti provenienti da tutto il mondo, inclusi Paesi come l’Australia e Hong Kong.

Una competizione internazionale di alto livello

“La competizione è estremamente impegnativa e rischiosa, ma i risultati possono essere molto gratificanti”, afferma Viazzo. Il World Cup Championship of Futures Trading è una delle sfide più prestigiose a livello globale, e dura un intero anno, iniziando a gennaio e terminando a dicembre. Viazzo ha raccontato di aver mantenuto il primo posto per gran parte del tempo, ma negli ultimi due mesi la competizione è diventata feroce, concludendosi con il suo terzo posto.

Strategia e performance di Fabio

“Per partecipare alla competizione è necessario aprire un conto su un broker americano”, spiega Viazzo. La sua performance complessiva è stata del 250%, un risultato che lo ha portato sul podio. La gara si basa sulla capacità di realizzare la migliore performance percentuale rispetto al capitale di partenza, utilizzando una vasta gamma di futures, valute, merci e indici di borsa.

“Il trading su futures comporta un rischio sostanziale di subire perdite anche totali”, sottolinea Viazzo, evidenziando che questo tipo di trading non è adatto a tutti. Richiede competenze specifiche e una buona conoscenza dei prodotti finanziari. “Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri”, ricorda Viazzo, mettendo in guardia chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo.

Momenti critici e soddisfazione finale

Nell’ultima parte dell’anno, la sfida si è intensificata. “Gli ultimi mesi sono stati particolarmente impegnativi, ma sono molto soddisfatto del risultato ottenuto”, dice Viazzo. Questo non è il suo primo tentativo nel campionato internazionale; in una precedente edizione si era classificato ottavo. “Sono molto contento di aver raggiunto il podio”, aggiunge.

Le scelte chiave per la vittoria e lo sguardo verso il futuro

Le operazioni che hanno permesso a Viazzo di ottenere questo importante risultato sono state diverse. “Mi sono concentrato su valute, metalli e indici azionari”, rivela. Questa diversificazione gli ha permesso di gestire i rischi e di sfruttare le opportunità presenti in diversi mercati.

Nonostante l’impegno e la tensione degli ultimi mesi, Viazzo non ha intenzione di fermarsi. “Mi sono di nuovo iscritto alla competizione ripartita da gennaio”, conclude. Tuttavia, sta procedendo con maggiore calma, consapevole delle difficoltà affrontate e del successo già ottenuto.

Consulenze personalizzate per massimizzare gli investimenti

Per chiunque sia interessato a migliorare la gestione dei propri investimenti, Fabio Viazzo offre consulenze finanziarie personalizzate. Grazie alla sua vasta esperienza e competenza, maturate attraverso anni di successi nel World Cup Championship of Futures Trading, Viazzo è in grado di fornire strategie e soluzioni d’investimento su misura, aiutando a navigare i mercati complessi e a ottimizzare il rendimento.

Se desiderate una analisi gratuita dei vostri investimenti, potete contattare Fabio Viazzo al numero 0322.841699 (orario d’ufficio) o via email a info@viazzoconsulenza.it, mentre il suo ufficio si trova a Gattinara (VC) in Corso Valsesia 131.

