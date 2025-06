Figevida, l’e-commerce che allunga la vita dei tuoi elettrodomestici

La vita degli elettrodomestici è sempre più corta. Gli apparecchi che abbiamo in casa si rompono con maggiore facilità e con la stessa facilità vengono sostituiti, alimentando i volumi di rifiuti da trattare e i costi per le famiglie.

Eppure, basterebbe poco per invertire questa tendenza, per esempio sostituire le parti usurate con i giusti ricambi. Ciononostante, ogni anno tonnellate di apparecchi potenzialmente riparabili vengono gettati via, contribuendo allo spreco di risorse e aggravando l’impatto sull’ambiente.

In questo contesto, realtà come Figevida rappresentano una risposta concreta per tendere verso un consumo più sostenibile. Grazie alla potenza della rete, Figevida mette a disposizione ricambi per elettrodomestici online di ogni tipo, offrendo una seconda opportunità a migliaia dispositivi e un risparmio economico alle famiglie.

Elettrodomestici: perché riparare conviene

Negli ultimi decenni, il numero di apparecchi presenti nelle case è cresciuto in modo significativo: secondo l’ISTAT, nel 1997 solo il 28% delle famiglie disponeva di una lavastoviglie, mentre oggi il dato ha raggiunto 54,9%.

In parallelo, la durata degli apparecchi si è drasticamente ridotta: secondo uno studio dell’università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU), le lavatrici sono passate da una durata di 19,2 a 10,6 anni, mentre i forni hanno registrato una riduzione da 23,6 a 14,3 anni.

A influire sono l’obsolescenza programmata, una maggiore frequenza di utilizzo e la riduzione del prezzo degli apparecchi, una strategia legata alla competitività, ma che incide negativamente sulla qualità delle componenti.

Questo ciclo di vita sempre più breve, però, ha un costo non solo per i consumatori, ma anche per il pianeta: la produzione di nuovi apparecchi implica un enorme consumo di energia e materie prime. Senza contare la fase relativa al fine vita che, se non gestita correttamente, può causare la dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente.

Consapevole di queste criticità, Figevida oggi si afferma come punto di riferimento per l’acquisto di pezzi di ricambio online.

Nato dalla solida esperienza di Riparatutto – azienda specializzata nell’assistenza di apparecchi elettrici di ogni tipologia – dal 2017 opera per soddisfare tutte le richieste di ricambi, da quelle dei grandi elettrodomestici, come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e forni a quelle dei piccoli apparecchi elettrici, tra i quali microonde, robot da cucina e macchine da caffè.

Figevida, lo store di ricambi per elettrodomestici di tutti i marchi

Grazie a un catalogo che annovera più di 2 milioni di pezzi di ricambio, su Figevida.it è possibile trovare facilmente tutte le tipologie di accessori per elettrodomestici, dai ricambi compatibili a quelli delle migliori marche, tra cui Indesit, Bosch, AEG, Ignis, Ariete, Ariston, Bialetti e Imetec.

L’ampia disponibilità di ricambi consente sia ai consumatori sia ai centri assistenza indipendenti di operare in modo efficiente. Figevida affianca a tutto questo un servizio di spedizione affidabile, che si avvale dei migliori corrieri sul territorio, per ridurre i tempi di consegna, le tempistiche di assistenza e la frustrazione spesso legata all’impossibilità di utilizzare un apparecchio guasto.

L’intento è quello di promuovere la riparazione come alternativa ecologica alla sostituzione, ma anche di offrire un supporto tecnico specializzato, in un’esperienza di vendita online semplice e altamente intuitiva.

L’impegno di Figevida si inserisce perfettamente nel quadro di iniziative europee che supportano il diritto alla riparazione. L’UE ha infatti introdotto l’obbligo per i produttori di elettrodomestici di progettare apparecchi facilmente riparabili e garantire la reperibilità di pezzi di ricambio per un periodo di almeno 10 anni.

Una maggiore sostenibilità che, in Italia, è già realtà concreta: ad oggi, grazie a Figevida, oltre 300 mila apparecchi riparati e più di 100 mila clienti hanno potuto prolungare la vita dei loro elettrodomestici, proteggendo ambiente e portafogli.!!1.

