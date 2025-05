Formazione e sicurezza sul lavoro con il Nuovo Accordo Stato Regioni

Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento ha l’obiettivo di accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008, ridefinendo in modo organico tutte le disposizioni sulla formazione in tema di prevenzione e protezione dai rischi.

Sicurezza sul lavoro: cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 introduce importanti novità in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Oltre ad aggiornare i criteri su modalità di erogazione, contenuti minimi e durata della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, il provvedimento stabilisce procedure specifiche sulle verifiche dei percorsi formativi e di aggiornamento, prevedendo controlli più rigorosi sulle attività formative.

Il testo definisce nel dettaglio i nuovi requisiti formativi per tutte le categorie interessate, come lavoratori, preposti alla sicurezza, RSPP e ASPP, ma anche dirigenti delle imprese edili e coordinatori per la sicurezza.

Tra conferme e novità, emerge anche una definizione più precisa degli argomenti e della durata minima dei corsi di formazione, oltre a nuovi criteri per quanto concerne i corsi di aggiornamento.

L’accordo mira, in particolare, a superamento dell’aggiornamento come semplice obbligo di legge, proponendolo come uno strumento strategico di formazione continua e di crescita professionale. Viene inoltre specificato che l’aggiornamento deve essere finalizzato a sviluppare competenze mirate, specialistiche e di conseguenza distinte dai contenuti dei corsi di base.

Resta confermato, per i soggetti interessati, l’obbligo di formazione professionale presso formatori qualificati, che l’accordo identifica nei soggetti istituzionali, soggetti accreditati e altre realtà in possesso di particolari requisiti.

Come rimanere aggiornati: la formazione di Unione Professionisti

Le nuove disposizioni stabiliscono le modalità ammesse per l’erogazione dei corsi di formazione e di aggiornamento. Per tutte le categorie interessate – e al variare dei profili professionali – la normativa prevede in particolare tre modalità didattiche: la presenza fisica, la videoconferenza sincrona e i percorsi di e-learning.

Qualora accreditati ed erogati da enti certificati, tutti i corsi di formazione e aggiornamento consentono il conseguimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) obbligatori per tutti gli iscritti ad albi ed organi professionali.

Tra gli enti specializzati nell’erogazione di questi percorsi, Unione Professionisti offre una vasta gamma di corsi di Sicurezza sul Lavoro pensati sia per soddisfare gli obblighi di legge in tema di formazione e aggiornamento professionale sia per arricchire il curriculum con le competenze progressivamente richieste dai diversi settori.

Si va dal corso per formatori della sicurezza sul lavoro, un ciclo di lezioni della durata di 24 ore, volto all’acquisizione dei Crediti Formativi necessari nell’ambito dell’aggiornamento periodico per docenti-formatori ASPP e RSPP, al corso di aggiornamento RSPP, un percorso di 40 ore, destinato ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di tutti i settori, focalizzato sui concetti chiave, sulle modifiche legislative e sugli ultimi sviluppi del comparto.

Tra le attività più interessanti, si distingue anche il corso in videoconferenza per Coordinatore Sicurezza, un percorso di base, della durata di 120 ore, propedeutico al corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza: un’attività di 40 ore, in cui vengono affrontati tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza in cantiere dal punto di vista della prevenzione e dell’evoluzione della normativa, inquadrabile nell’obbligo di aggiornamento quinquennale per lavoratori, dirigenti, preposti, RLS e RSPP.

Ogni proposta, naturalmente, è formulata tenendo conto del mercato lavorativo, oggi sempre più orientato all’aggiornamento costante e alla specializzazione di alto livello. Un’offerta indispensabile per aggiornare le competenze con soluzioni flessibili e personalizzate, ma soprattutto strutturate per rispondere efficacemente alle esigenze del mondo del lavoro contemporaneo.

