Franco Morando: l’eccellenza ed innovazione enologica per i vini in Anfora

Franco Morando, imprenditore di terza generazione alla guida della celebre azienda vinicola Montalbera, continua a spingere i confini dell’enologia italiana con il suo impegno in progetti innovativi i vini in Anfora.

La tradizione vinicola di Franco Morando

La famiglia Morando ha consolidato la propria presenza nel mondo del vino attraverso generazioni di dedizione e passione. Situata tra le colline del Monferrato e delle Langhe, l’azienda Montalbera si distingue per la coltivazione di vitigni autoctoni come il Ruchè e il Grignolino d’Asti DOC.

In particolare, l’attenzione al Grignolino d’Asti si manifesta attraverso vinificazioni sperimentali, che includono vini in Anfora. La tenuta valorizza anche il Barbera d’Asti, collaborando con rinomati bottai per creare una barricaia che utilizza legni di “taglio francese”.

Questa combinazione di tradizione e innovazione ha permesso all’azienda di distinguersi nel panorama enologico italiano.

Franco Morando e Montalbera: esperienze enogastronomiche

La tenuta Montalbera non è solo sinonimo di produzione vinicola, ma anche di esperienze enogastronomiche uniche. La cantina di Castagnole Monferrato è dedicata alla vinificazione e affinamento dei vini, con una sala di degustazione professionale e un ristorante per degustazioni private. La seconda cantina, situata a Castiglione Tinella, si concentra sulla coltivazione del Moscato d’Asti DOCG e del Langhe DOC Chardonnay.

Oltre alla produzione vinicola, Montalbera offre accoglienza con quattro wine suites, permettendo agli ospiti di soggiornare nella tenuta e vivere un’esperienza completa. Il progetto di Wine Trekking invita gli amanti del vino a esplorare il territorio circostante a piedi, godendo dei paesaggi e dei vini della zona.

La rivoluzione del vino in Anfora: il futuro del vino

Il La rivoluzione del vino in anfora, fortemente voluto da Franco Morando, si inserisce nel più ampio contesto dell’Amphora Revolution, un evento promosso dal Merano WineFestival in collaborazione con Vinitaly. L’evento, tenutosi alle Gallerie Mercatali di Veronafiere, ha presentato una selezione di vini italiani prodotti utilizzando anfore di terracotta, cocciopesto e gres.

Durante la Masterclass “Amphora Revolution”, sono state presentate nove etichette di vini in anfora, tra cui il Lanfora Grignolino D’Asti DOC della Montalbera. Questo progetto mira a valorizzare i migliori vini in anfora a livello internazionale, riunendo produttori, enologi e opinion leader del settore per discutere le potenzialità di questa antica tecnica vinicola. Helmuth Köcher, fondatore del Merano WineFestival, ha espresso la sua convinzione che l’Amphora Revolution possa diventare un punto di riferimento internazionale per il settore.

Il commento di Helmuth Köcher, fondatore del Merano WineFestival, sottolinea l’importanza dell’Amphora Revolution come punto di riferimento internazionale per il settore. L’evento rappresenta una piattaforma per il confronto tra produttori di anfore, enologi e opinion leader del settore, aprendo nuove strade per la viticoltura italiana.

La visione di Franco Morando

Franco Morando e i suoi progetti dimostrano come l’innovazione possa convivere con la tradizione per creare eccellenza nel mondo del vino.

Montalbera, sotto la guida della famiglia Morando, continua a essere un faro di qualità e innovazione, offrendo esperienze enogastronomiche uniche e spingendo i confini della vinificazione con progetti sperimentali come quello dell’anfora.

