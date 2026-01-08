Gattinara: dalla filiera del vino ai nuovi mestieri del digitale

Gattinara è inserita in una filiera vitivinicola moderna e internazionale: questa non è una frase “da brochure”, ma una sintesi concreta di ciò che accade in paese quando il vino diventa sistema. Il Gattinara DOCG nasce soprattutto da Nebbiolo (localmente Spanna), con percentuali molto alte previste dal disciplinare, e attorno a questa identità ruota una catena di competenze che va ben oltre la vigna.

Il vino come motore economico

La viticoltura resta il cuore pulsante. Non solo per la coltivazione e la produzione, ma perché attiva servizi tecnici e professionali: consulenze agronomiche ed enologiche, analisi, logistica, packaging, comunicazione. È l’effetto “ecosistema”: quando un prodotto territoriale ha reputazione e domanda, crea lavoro a cascata, e l’intero territorio impara a ragionare in termini di qualità, tracciabilità, posizionamento e mercati.

A Gattinara, inoltre, la cultura del vino è anche “infrastruttura” turistica. Strutture come l’Enoteca Regionale, con sede a Villa Paolotti, raccontano e valorizzano le etichette e la storia locale, contribuendo a rendere l’esperienza enogastronomica un motivo di visita, non un dettaglio accessorio. E non è un caso se iniziative ed eventi locali mettono insieme vino e cultura, o vino e altre eccellenze del territorio (come il riso), collegando il paese a un pubblico più ampio e curioso.

Accanto al vino, vivono i settori “classici” di un centro piemontese di dimensioni contenute ma vitale: commercio di prossimità, ristorazione, edilizia e manutenzione, servizi alla persona, professioni. Sono attività che spesso non fanno rumore, ma tengono in piedi la quotidianità: una comunità resta attrattiva se ha servizi, luoghi, relazioni e un minimo di economia circolare, in cui chi lavora sul territorio trova anche dove spendere, incontrarsi, crescere.

Tradizione cooperativa e imprese: una modernità che viene da lontano

Quando si parla di modernità, a Gattinara conviene evitare lo stereotipo “o antico o contemporaneo”. La modernità locale, in molti casi, nasce proprio dalla tradizione. Un esempio emblematico è la dimensione cooperativa, storicamente legata alla commercializzazione del vino e alla possibilità per i piccoli produttori di raggiungere mercati più ampi: la Cantina Sociale di Gattinara, fondata nel 1908, racconta una cultura economica fatta di unione, scala, organizzazione.

Questo è un punto chiave: l’innovazione non arriva sempre come rottura. Spesso arriva come capacità di fare meglio ciò che si fa da sempre, con strumenti nuovi. È anche così che un borgo può essere “fuori dal tempo” nell’atmosfera, ma perfettamente dentro il tempo nelle dinamiche produttive.

I settori nuovi della digitalizzazione

Negli ultimi anni, anche realtà come Gattinara intercettano una trasformazione evidente: la digitalizzazione come secondo livello dell’economia, trasversale a tutti gli altri settori. Nel vino significa vendite online, prenotazioni di degustazioni, storytelling, gestione di community internazionali, export supportato da canali digitali. Nel turismo significa visibilità, recensioni, contenuti, itinerari esperienziali, calendario eventi, e una capacità di farsi trovare da chi pianifica un weekend prima ancora di partire.

Ma il digitale non è solo promozione: è anche nascita di micro-attività e lavori “nuovi” che possono vivere lontano dalle grandi città. Servizi di grafica e montaggio video, consulenza marketing, assistenza informatica, gestione social, fotografia, creazione contenuti, e-commerce per prodotti non solo enologici. È il terreno in cui il paese può trattenere competenze giovani (o attrarne), perché oggi una parte del lavoro non dipende più dal CAP ma dalla connessione e dalla reputazione professionale.

Un paese che cambia senza snaturarsi

La cosa interessante di Gattinara è che la crescita “nuova” non cancella la percezione di un luogo raccolto, riconoscibile, quasi sospeso. Il vino la connette al mondo e la digitalizzazione la rende più raggiungibile, ma la scala resta umana: ritmi, paesaggio, relazioni. È questo equilibrio che le permette di preservare anche il suo status di “fuori dal tempo”: non perché sia ferma, ma perché sa evolvere senza urlarlo.

