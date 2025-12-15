Habilita I Cedri: correzione definitiva dei difetti visivi grazie alla chirurgia con lenti ICL

Come risolvere in modo definitivo i problemi di vista e dimenticarsi per sempre di occhiali e lenti a contatto? In Habilita I Cedri, la casa di cura di Fara Novarese (NO) è possibile sottoporsi a interventi chirurgici di correzione visiva che permettono al paziente di tornare a vedere perfettamente. Si tratta di un servizio, erogato in regime privato, gestito dal Dr. Paolo Tanzilli. A lui abbiamo chiesto di illustrare come funziona la tecnica utilizzata, a chi è rivolta, e quali sono i benefici nel sottoporsi a questi interventi chirurgici.

«Parliamo di una tecnica d’intervento, chiamata delle lenti ICL (Implantable Collamer Lens), efficace, sicura e collaudata che prevede l’utilizzo di lenti particolari. Sono realizzate in un materiale, chiamato collamero, che vengono impiantate di fronte al cristallino, dietro l’iride. Per la loro realizzazione vengono eseguiti dei calcoli particolari in base al difetto che deve essere trattato. Contestualmente il paziente viene sottoposto ad esami approfonditi per individuare ogni sua caratteristica specifica. Ricordo che la lente viene costruita su misura per il paziente in base alle necessità della persona: parliamo quindi di un prodotto estremamente customizzato».

È previsto quindi un percorso di preparazione prima di potersi sottoporre a questo intervento?

«Sì, esatto. Prima di potersi operare il paziente viene visitato in modo approfondito e dettagliato per conoscere le peculiarità dei suoi difetti visivi e capire quale sia il modo migliore per risolvere la sua problematica».

Chi sono i pazienti per i quali è consigliabile sottoporsi a questa chirurgia correttiva della vista?

«Questa tecnica si utilizza più spesso per i pazienti giovani, mentre per i pazienti più anziani si è soliti utilizzare la chirurgia per la cataratta che permette di risolvere due problematiche con un unico intervento. Quelle che vengono inserite sono lenti che correggono praticamente tutti i difetti».

Quando si utilizza questa chirurgia al posto di una correzione della vista con il laser?

Solitamente questo è un intervento che si rivolge a quei pazienti che non rientrano nella casistica di chi si sottopone all’intervento di correzione con il laser per diversi motivi come una cornea troppo sottile, curvature non adeguate oppure miopie troppo elevate. Proprio per questi casi esiste una particolare tecnica, che permette la correzione fino a 20 diottrie di miopia. Con questa chirurgia si possono correggere anche i problemi legati all’astigmatismo».

Quanto dura un intervento?

Di solito un intervento dura circa una decina di minuti, molto simile a quello che viene effettuato per la cataratta. Non è doloroso ed è risolutivo».

Dopo quanto tempo dall’intervento si torna a vedere correttamente?

«L’invasività di questo intervento è minima e il paziente, dopo circa 4 ore, torna a vedere correttamente e nel giro di pochi giorni può tranquillamente ritornare alla sua quotidianità».

Altri vantaggi legati a questa particolare chirurgia?

«Un altro vantaggio legato all’utilizzo di questa tecnica è che si tratta di un intervento che non condizionerà eventualmente alcun tipo di chirurgia futura».

