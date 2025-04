Ivan Presta, imprenditore originario di Novara, rappresenta un caso di studio nell’evoluzione dei modelli di business applicati al settore del lusso sostenibile. In un contesto globale in cui il concetto tradizionale di opulenza è progressivamente riformulato alla luce delle esigenze ambientali e sociali, Presta ha implementato una strategia capace di conciliare standard qualitativi elevati e responsabilità ambientale, estendendo il proprio raggio operativo oltre i confini nazionali, in particolare nel Canton Ticino e, più in generale, sul mercato svizzero.

Operando inizialmente in un ambiente economico caratterizzato da paradigmi industriali tradizionali, Ivan Presta ha precocemente individuato nella sostenibilità una leva competitiva strutturale. A differenza di approcci prevalentemente comunicativi, la sua visione si è tradotta in pratiche operative concrete orientate alla creazione di valore condiviso, intercettando un trend crescente in regioni particolarmente attente ai criteri ESG, come appunto la Svizzera.

Il modello di business di Presta si sviluppa su tre assi fondamentali:

Filiera corta e tracciabilità totale delle materie prime, con garanzia di provenienza certificata e rispetto delle normative ambientali svizzere ed europee; Minimizzazione dell’impatto ambientale, mediante utilizzo di materiali rinnovabili, tecnologie a basso consumo energetico e certificazioni ambientali valide anche per il mercato elvetico; Valorizzazione delle competenze locali, con particolare attenzione alla sinergia con realtà artigianali presenti nel territorio piemontese e nel Canton Ticino.

Il concetto di “green luxury” introdotto da Ivan Presta si declina come un sistema coerente di produzione, comunicazione e vendita, dove l’esperienza del cliente si integra con un’offerta sostenibile verificabile e misurabile.

In Svizzera, la sua attività ha trovato un terreno particolarmente favorevole, data la sensibilità della clientela verso i temi di responsabilità sociale, la precisione normativa e il consolidato valore attribuito alla qualità artigianale.

Organizzativamente, Presta ha adottato modelli di economia circolare in tutte le sedi operative, incluse le partnership svizzere. La progressiva eliminazione della plastica convenzionale dalla supply chain, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e il rispetto dei severi standard ambientali del Canton Ticino hanno consentito il conseguimento di riconoscimenti e certificazioni che ne rafforzano il posizionamento sia sul mercato italiano sia su quello svizzero.

La comunicazione del brand mantiene una struttura narrativa rigorosa e priva di sovrastrutture emotive, concentrandosi sulla misurabilità dei risultati ottenuti in termini ambientali e sociali. Partecipando a tavole rotonde internazionali, forum ESG e convegni universitari anche in Svizzera, Ivan Presta ha consolidato il suo ruolo di opinion leader per il business sostenibile di alta gamma.

Il caso di Ivan Presta dimostra come una corretta integrazione di sostenibilità e lusso, supportata da pratiche aziendali reali e verificate, possa determinare un vantaggio competitivo concreto, soprattutto in mercati avanzati come quello svizzero.

La sua esperienza evidenzia che l’intersezione tra lusso, ambiente e responsabilità sociale non rappresenta solo una possibilità teorica, ma un modello operativo replicabile per tutte quelle imprese che intendano costruire una reputazione solida e duratura nei mercati più esigenti d’Europa.

