Kit laminazione ciglia: cosa deve contenere un set professionale e come scegliere quello giusto

La laminazione ciglia è un trattamento estetico diffuso tra professionisti ed appassionati beauty, poiché permette di curvare in modo naturale e soprattutto di nutrire le ciglia. Pertanto, è utile esplorare in profondità cosa deve contenere un kit laminazione ciglia completo, le differenze tra le varie opzioni sul mercato e come selezionarlo in base alle esigenze operative.

Ma innanzitutto, cosa si intende per kit laminazione ciglia? Si tratta di un insieme di strumenti applicativi, di soluzioni ed altri materiali di supporto indispensabili nell’eseguire il trattamento.

Include tutto ciò che serve per le differenti fasi sequenziali, tra cui la detersione, il lifting, il fissaggio ed il nutrimento. I componenti garantiscono l’aderenza delle ciglia ai pad in silicone e dei risultati duraturi fino a sei, massimo otto settimane.

Dal punto di vista tecnico, la completezza del kit è fondamentale, in quanto oltre alle lozioni principali, devono essere presenti accessori come i bigodini in varie misure e gli strumenti per la separazione, per coprire tutte le fasi senza improvvisazioni. Esaminare i vari set presenti sul mercato facilita il confronto per i protocolli operativi affidabili. Anche perché si richiede estrema precisione nella stesura dei vari prodotti.

Cosa deve contenere un kit professionale completo

Un kit professionale per laminazione ciglia deve offrire tutto il necessario per un trattamento impeccabile. Le componenti essenziali si dividono in soluzioni, strumenti e supporti utili ad affrontare le varie fasi del trattamento: dalla pulizia delle ciglia, si passa all’applicazione di prodotti ideati per incurvare e fissare le ciglia, per concludere con sieri idratanti contenenti acido ialuronico e pantenolo.

Ma quali sono le soluzioni principali? Di seguito, vediamo la lista dei prodotti presenti in un kit laminazione ciglia professionale:

Bonding gel o colla idrosolubile: per fissare i pad alla palpebra e le ciglia al supporto.

Lifting balm o permanente: per rimodellare la curvatura.

Volume fixer o fissante: per stabilizzare il risultato.

Moisturising serum o siero : per idratare, oltre che per rimuovere residui di colla e tinta.

Invece, gli strumenti applicativi in uso, sono:

Uncinetti: per separare e posizionare le ciglia.

Pennelli per detersione.

Mousse detergente: per detergere le ciglia prima del trattamento.

Infine, diamo un’occhiata anche agli accessori che dovrebbero essere presenti nel kit laminazione ciglia completo:

Pad in silicone riutilizzabili: nelle taglie XS, S, M, L o S,M,L,XL (mix consigliato).

Tinta nera con ossidante 3%: per intensificare il colore (facoltativo).

Patch protettivi: per isolare le ciglia inferiori.

L’insieme di questi elementi può assicurare fino a 30 applicazioni per kit, come nel caso di Kalentin, con enfasi su prodotti oftalmologicamente testati e made in Italy. Tuttavia, esistono altre varianti che presentano ingredienti diversi. Per esempio, la linea gluten free, quella vegana o quella che segue la filosofia coreana di bellezza e quindi più delicata.

Set standard vs kit avanzati: differenze operative ed errori comuni

I set standard, spesso entry-level, includono solo le basi (lifting, fixer, serum) ma non contengono varietà nei pad o negli accessori. ​Ricordiamo inoltre che in qualsiasi caso, con qualsiasi kit o set, non va mai trascurato il test allergico fatto tramite patch test almeno ventiquattro ore prima. Si tratta di una prova sulla pelle, molto più semplice di un test fatto per altre forme di allergia.

Al contrario, i kit avanzati integrano prodotti ed accessori, per un trattamento completo: scegliere un kit avanzato impatta in positivo nei centri estetici con clientela esigente.

Non a caso, molti professionisti ed appassionati sbagliano nel focalizzarsi solo sul prezzo basso, optando per prodotti incompleti che trascurano attivi nutrienti come il pantenolo o la cheratina, compromettendo la salute delle ciglia delle clienti. E questo non va bene.​

Nondimeno, altri errori frequenti vedono ignorare i tempi di posa specifici o scegliere pad sbagliati, causando una curvatura irregolare o, peggio ancora, delle irritazioni.

​Come valutare un kit laminazione ciglia in base al livello di esperienza?

Per i principianti risultano perfetti i set monodose, i quali contengono, per esempio, venti bustine, cinque bustine per ogni prodotto, ideali per cinque, massimo dieci trattamenti senza sprechi.

Le professioniste con esperienza preferiscono invece dei set espandibili con strumenti, prodotti e pads mix che si adattano alla diversa clientela. Per trovare la soluzione ottimale, è necessario valutare il contesto. Dove il flusso clientelare è abbondante e variegato, gli ordinativi devono essere fatti ad alto volume, con valide alternative vegane, gluten free o delicate.

Solo così l’estetista può massimizzare il valore e i risultati, che in parallelo si adattano alle competenze e alle obiettivi. Nondimeno, è utile dare la priorità ai refill separati e agli accessori riutilizzabili per una maggiore dotazione di elementi che soddisfano le esigenze pressoché di tutte le clienti.

