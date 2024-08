La nuova vita della t-shirt, da capo sportivo ad alleata glamour

Se c’è un trend che, in questo periodo, sta sorprendendo, questo riguarda indubbiamente la t-shirt che, da un paio d’anni a questa parte, sta vivendo una nuova esistenza. In passato, questo capo era legato soprattutto a momenti di sport o di assoluto relax.

Oggi le cose sono molto diverse e la vediamo parte integrante di look glamour. Grazie alla sua semplicità e versatilità – tramite siti come Wordans, è possibile ordinarla in pochi click scegliendo fra tantissimi colori – la t-shirt sta rivoluzionando il concetto di eleganza, avvicinandolo sempre di più a un’immagine di comodità e di espressione libera della propria identità.

Un ritorno agli anni ‘80 e ‘90

La moda è un percorso all’insegna dei ritorni e questo nuovo capitolo all’insegna della popolarità della t-shirt ne vede diversi. Tra questi, spicca indubbiamente l’omaggio agli anni ‘80 e ‘90, che vediamo grazie alle t-shirt caratterizzate da scritte e slogan.

Chiamarle in causa vuol dire tornare ai tempi in cui icone fashion come Madonna sfoggiavano t-shirt con scritte come “Italians do it Better”. Oggi, nel 2024, le frasi sulle magliette dei vip diventano virali sui social, aprendo la strada a ipotesi su messaggi agli ex – questo è il caso, per esempio, della maglietta con la scritta “JLO BE MY MAMA”, sfoggiata da una Jennifer Lopez che sta vivendo il suo quarto divorzio – o supportando campagne legate a femminismo e impegno ambientale.

La purezza e l’eleganza della t-shirt bianca

Anche la t-shirt bianca, meravigliosa nella sua semplicità, è sempre più popolare. Capo che permette di dare vita a fantastici look quiet luxury – in questa estate 2024, va tantissimo la t-shirt bianca sui pantaloni del medesimo colore, un mix che è stato sdoganato ormai da tempo – è protagonista di momenti speciali come il trucco della sposa il giorno delle nozze.

A dimostrazione di ciò, è possibile menzionare i numerosi commenti positivi riservati ai contenuti Instagram di Cecilia Rodriguez, una delle spose vip dell’estate italiana 2024, che si è mostrata in t-shirt alla postazione trucco prima del fatidico sì a Ignazio Moser.

T-shirt croppata, un omaggio agli anni 2000

Se le t-shirt con le scritte e gli slogan omaggiano gli anni ‘80 e ‘90, quella croppata è un richiamo agli anni 2000 e, in particolare, ai look di dive della musica come Britney Spears.

Il boom della t-shirt a righe

La nuova vita della t-shirt come capo glamour o quiet luxury è iniziata e continua anche grazie a Chiara Ferragni che, nonostante il momento complesso iniziato con lo scoppio del Pandoro Gate, continua a dettare tendenza.

A dimostrazione di ciò è possibile chiamare in causa il boom della t-shirt da Miu Miu, da lei indossata in un recente post. A righe di diversi colori, questo capo è al centro di una tendenza inclusiva – è amato sia dagli uomini, sia dalle donne – che dimostra chiaramente quanto la t-shirt non sia più un capo esclusivamente casual.

Il valore della sostenibilità

La t-shirt, capo semplice di cui si può evincere la qualità in maniera immediata attraverso il tatto, con il suo potente ritorno in auge sta accendendo i riflettori su un aspetto di cui si parla da tempo, ma non sempre con la giusta consapevolezza.

Di cosa stiamo parlando? Della sostenibilità effettiva, basata sulla scelta di materie prime davvero amiche dell’ambiente e su percorsi di assemblaggio che avvengono nel rispetto totale dei diritti del lavoratore.

Questa tendenza sta permettendo la valorizzazione di fibre tessili come la canapa, particolarmente interessante dal punto di vista della sostenibilità in quanto proveniente da una pianta resiliente, indi utili a prevenire il consumo di suolo, che richiede, rispetto ad altre, una quantità esigua di risorse (idriche e non solo).

