La rinascita dei giochi di strategia a turni su Steam

Un tempo, i giochi di strategia a turni (TBS) erano il passatempo dei giocatori pazienti e degli esperti di fogli di calcolo. Caratterizzati durante decenni da lunghi tempi di caricamento, mappe esagonali pixelate e muri di statistiche. Ai tempi di oggi, ormai nel 2026, le cose appaiono completamente diverse. Il genere non solo è sopravvissuto, ma sta prosperando, evolvendo e (cosa ancora più sorprendente) è di tendenza.

Ora è possibile trovare titoli come XCOM 2, Slay the Spire, Into the Breach, Wargroove e Triangle Strategy che affollano le classifiche dei “più giocati” e dei “più desiderati” su Steam. Il TBS non solo è tornato. È tornato di moda. E questa volta porta con sé animazione, accessibilità e adrenalina.

Perché proprio ora? La tempesta perfetta della strategia

Cosa c’è dietro il ritorno d’oro del genere? Un mix di design moderno e raffinato, ritorni alimentati dalla nostalgia e l’ascesa di studi indipendenti di qualità che puntano in alto. La parte migliore? Non servono supercomputer o riflessi fulminei, basta un buon gioco e la volontà di superare in astuzia l’avversario.

Inoltre, bisogna considerare il crescente fascino dei giochi da cui ci si può allontanare. Mentre gli sparatutto in tempo reale caotici richiedono concentrazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i titoli a turni offrono qualcosa di piacevolmente diverso: la possibilità di mettere in pausa, pianificare e giocare al proprio ritmo. È un enorme punto di forza per i giocatori obbligati a destreggiarsi tra lavoro, studio o che cercano semplicemente di rilassarsi dopo una lunga giornata.

Grazie a strumenti di pagamento senza interruzioni, come quando si utilizzano i codici Bitsa per acquistare un titolo Steam scontato, è possibile immergersi in una nuova epopea strategica in pochi click. Non serve alcuna carta. Nessuna attesa. Solo l’accesso immediato alla tua prossima campagna.

Nuovi volti, vecchie meccaniche (con una novità)

Ciò che è particolarmente entusiasmante è il modo in cui i giochi TBS stanno remixando le loro meccaniche di base. Gli sviluppatori stanno creando sistemi ibridi combinando battaglie con le carte (Monster Train), roguelike con costruzione del mazzo (Roguebook) e interazioni tra personaggi ricche di trama (Fire Emblem: Three Houses), il tutto preservando la sfida intellettuale che i fan dei TBS tanto amano.

Sono molto utili anche la grafica moderna e l’interfaccia utente intuitiva. Titoli come Tactics Ogre: Reborn e Songs of Conquest sono la prova che è possibile mantenere la profondità senza costringere i giocatori a studiare un manuale denso. E non dimentichiamoci il multiplayer. Sì, anche nei giochi a turni sta spopolando la competitività: lento e costante potrebbe effettivamente vincere la gara degli eSport.

Sviluppatori indipendenti e mod della community: gli eroi non celebrati

La rinascita dei giochi a turni su Steam non esisterebbe senza la rivoluzione indie. Gli studi più piccoli hanno dato nuova vita al genere con idee creative e prezzi più bassi. Basta pensare a Fae Tactics o Battle Brothers.

Nel frattempo, i modder stanno prolungando la vita dei classici. Se non hai ancora provato la mod XCOM’s Long War o le infinite espansioni dei fan per Civilization VI, allora ti stai perdendo centinaia di ore gratuite di nuovi contenuti. Le mod mantengono viva la community, dando slancio e rinnovando costantemente ciò che il genere ha da offrire.

Fai la tua prossima mossa

Che tu stia comandando eserciti medievali, costruendo imperi spaziali o gestendo un mazzo di creature magiche, i giochi di strategia a turni ti offrono ciò che altri generi spesso non danno: il controllo. Non si tratta di reagire, si pianifica, e ogni vittoria sembra meritata, non regalata.

Se vuoi acquistare giochi digitali, puoi dare un’occhiata ai mercati come Eneba. Si tratta di una scelta eccellente per ottenere di più dal tuo denaro rispetto a molti negozi ufficiali, come Steam Store. Eneba vende chiavi di gioco: dopo il pagamento ti viene inviato un codice, basta riscattarlo sull’account Steam e il gioco apparirà nella tua libreria, pronto per essere scaricato. Inoltre, avrai a disposizione un ampio catalogo, prezzi competitivi, accesso immediato ai codici, informazioni chiare sulle regioni e assistenza clienti, oltre a carte regalo che ti consentiranno di ricaricare il credito senza scegliere una chiave specifica, con opzioni come Xbox, PSN, Steam e Nintendo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati