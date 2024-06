Lo Studio del Dott. Luca Tarabella, con sedi a Borgomanero e Verbania, è stato inserito nella prestigiosa classifica 2024 dei 100 Best in Class nella categoria innovazione digitale. La premiazione si è svolta il 14 maggio scorso presso Villa Erba a Cernobbio, durante la terza edizione di un evento che ha visto la partecipazione delle eccellenze italiane nei settori dei commercialisti e consulenti del lavoro.

Un riconoscimento autorevole

La classifica 100 Best in Class è promossa da TeamSystem ed Euroconference, in collaborazione con The European House – Ambrosetti e Forbes. L’obiettivo dell’evento è quello di valorizzare i professionisti e le professioniste che si distinguono per attività imprenditoriale innovativa e che supportano la crescita economica italiana attraverso progetti di valore.

La visione del Commercialista 4.0

Il dott. Luca Tarabella, noto come Commercialista 4.0, ha costruito la sua reputazione promuovendo l’innovazione digitale. Attivo sui social media con profili ben curati, Tarabella punta a migliorare la qualità del lavoro e della vita dei suoi collaboratori e clienti, riducendo sprechi e promuovendo la sostenibilità.

“L’innovazione digitale è uno dei pilastri su cui ho costruito lo Studio, insieme alla determinazione, alla passione, alla tenacia e alla reciprocità”, ha dichiarato Tarabella. “Non possiamo restare fermi a guardare o rimanere ancorati a un vecchio sistema di lavoro”.

Un business partner per gli imprenditori

Secondo il dott. Tarabella, il rapporto tra cliente e commercialista deve evolversi: “Il commercialista deve essere un business partner per gli imprenditori. Gli strumenti digitali di oggi ci consentono di prendere decisioni informate, ottimizzare le tempistiche e rispondere con maggiore tempestività e sicurezza alle richieste dei clienti”.

Durante la cerimonia, significative personalità del mondo imprenditoriale, come Hosni Zaouali della Stanford University e Brando Benifei, deputato al Parlamento Europeo, hanno discusso dell’intelligenza artificiale, tema centrale dell’edizione 2024.

Innovazione, formazione continua e il capitale umano come chiave del successo

“L’intelligenza artificiale non ruberà il nostro lavoro; piuttosto, dovremmo preoccuparci di chi la userà meglio di noi”, ha spiegato Tarabella, enfatizzando l’importanza di un’innovazione coraggiosa, della sperimentazione e della formazione costante per utilizzare in modo etico e consapevole i nuovi strumenti disponibili.

Tarabella attribuisce gran parte del successo del suo studio ai suoi collaboratori: “Il capitale umano dello studio è la chiave di questo piccolo traguardo. Siamo in dieci, e grazie all’impegno di tutti stiamo costruendo uno studio innovativo che offre un giusto equilibrio tra vita e lavoro“.

