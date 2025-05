“MalAmore”: arriva nelle sale il film di Francesca Schirru con Simone Susinna e Giulia Schiavo

Roma, 6 maggio 2025 – Manca ormai pochissimo all’uscita nelle sale italiane di “MalAmore”, atteso per l’8 maggio e distribuito da 01 Distribution. Il film segna il debutto alla regia di un lungometraggio per Francesca Schirru, che ne firma anche la sceneggiatura a quattro mani con Cesare Fragnelli. L’opera si preannuncia come un intenso dramma con marcate venature crime, un viaggio nelle complessità delle relazioni tossiche e nella coraggiosa, seppur ardua, ricerca della libertà.

Al centro della narrazione troviamo Mary, interpretata da Giulia Schiavo, una giovane donna la cui esistenza è indissolubilmente legata a quella del carismatico e pericoloso criminale Nunzio (Simone Susinna) e al clan da lui capeggiato, in cui spicca la figura della moglie, la capoclan Carmela (Antonella Carone). La vita di Mary, intrappolata in una spirale di dipendenza e controllo, subisce una scossa decisiva con l’incontro di Giulio (Simon Grechi), un insegnante di equitazione, figura esterna al mondo oscuro di Nunzio. Questo nuovo legame accende in lei un desiderio di fuga e di autodeterminazione, innescando una serie di eventi che la porteranno a confrontarsi con la brutalità di un sistema che non perdona.

Una produzione Altre Storie con Rai Cinema prodotto da Cesare Fragnelli, con il supporto di Alessandro Contessa, “MalAmore” vanta un cast di rilievo che, oltre a Schiavo e Susinna, include Antonella Carone, Antonio Orlando, il già citato Simon Grechi e Domenico Fortunato. La regista Francesca Schirru descrive la sua opera come una profonda riflessione sulle “dinamiche disfunzionali e tossiche” che permeano la società contemporanea, un contesto in cui, paradossalmente, l’amore autentico e l’amicizia sincera possono assurgere a veri e propri atti sovversivi. L’intento è quello di offrire uno spaccato di “un mondo cinico e spietato”, come afferma la regista, dove “i veri elementi sovversivi e rinnovatori sembrano essere proprio l’amore e l’amicizia”, stimolando lo spettatore a riflettere pur avvincendolo con una storia tesa e coinvolgente.

Realizzato con il contributo del Ministero della Cultura (MiC) e il prezioso sostegno delle Film Commission di Puglia (Apulia Film Commission) e Lazio, “MalAmore” è stato girato tra la capitale e diverse suggestive località pugliesi, tra cui Brindisi e l’Alto Salento (Francavilla, Torre Santa Sabina, Carovigno, Ostuni). La qualità visiva e narrativa del film è ulteriormente arricchita dal lavoro di una squadra tecnica di prim’ordine, che vede Filippo Silvestris alla direzione della fotografia, Walter Caprara alla scenografia, Magda Accolti Gil ai costumi, Matteo Passarelli alle musiche e Mauro Ruvolo al montaggio.

“MalAmore” si configura quindi come un’opera prima di grande spessore, che affronta tematiche attuali e complesse attraverso i codici del cinema di genere, con l’ambizione di lasciare un segno nello spettatore, invitandolo a un’analisi critica delle dinamiche interpersonali e sociali, senza rinunciare alla forza dell’intrattenimento cinematografico. Un appuntamento da non mancare per chi cerca nel cinema storie potenti e significative.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati