Manutenzione alla moto in inverno: facciamo dei controlli prima del riposo

L’inverno è una stagione in cui la moto rimane ferma, a causa del freddo e delle condizioni atmosferiche avverse. Tuttavia, sarebbe meglio eseguire dei piccoli controlli di manutenzione prima di mettere a riposo il motociclo.

Si tratta anche di un momento proficuo per scegliere un nuovo modello in vista dell’estate. Infatti, si hanno alcuni mesi a disposizione per selezionare il modello di moto che si vorrebbe possedere e fare un giro di ispezione per acquistare l’assicurazione moto online su un comparatore come ComparaSemplice.it.

Le tariffe potrebbero essere convenienti, così come il modello di motociclo a disposizione. Non a caso, diversi proprietari attendono la stagione invernale per vendere il mezzo che hanno guidato tutta l’estate e sono disposti ad abbassare il prezzo pur di investire in un nuovo modello.

Vuoi vendere la moto o la metti a riposo? Serve manutenzione

Non fa differenza che tu voglia vendere la tua moto o che desideri metterla a riposo per l’inverno, in entrambi i casi dovrai fare dei controlli affinché in primavera sia in ottime condizioni meccaniche.

Innanzitutto, prima di riporla in garage, dobbiamo pulire la moto in ogni sua parte. Ciò significa, togliere le macchie di fango dalle ruote e dalla carrozzeria, e riparare degli eventuali graffi o lacerazioni al sellino.

Ma soprattutto dobbiamo intervenire laddove si presentano delle situazioni di erosione prima che il mezzo si deteriori del tutto. Terminato il lavaggio lasciamo la moto asciugare perfettamente per evitare che l’umidità provochi della ruggine.

Il passo successivo, è dedicato all’ispezione dei componenti meccanici. Laddove serve passiamo una mano di olio andando a lubrificare le parti mobili. Dobbiamo prestare particolare attenzione alla tensione della catena e lubrificare i cavi, le leve e i perni.

Diamo una controllata ai freni e sostituiamo le pastiglie che presentano delle crepature e i cavi che appaiono usurati. Segue il controllo della pressione e della profondità del battistrada degli pneumatici, dato che un corretto gonfiaggio sono determinanti per la sicurezza di guida.

Cosa fare con la batteria della moto?

Il freddo influisce sulle prestazioni della batteria della moto, causando una riduzione delle sue capacità, soprattutto se non la accendiamo fino all’inizio della primavera. In tal senso, ogni tanto sarebbe utile dare un giro di gas, così da evitare che la batteria si scarichi del tutto.

Quando vediamo che la moto fa fatica ad accendersi è tempo di fare un piccolo giretto così da ripristinare la normale funzionalità dei sistemi meccanici. Inoltre, non dimentichiamo di dare una controllata ai livelli di elettrolito della batteria e rabboccare, se necessario.

Teniamo sempre la moto protetta dalla pioggia, dalla neve e dall’umidità, magari mettendola sotto un telo impermeabile anche se si trova in garage. In questo modo, si mette al riparo il mezzo dall’umidità e dalla polvere.

Seguendo questi consigli per la manutenzione, sia che tu stia pensando di vendere la moto per acquistare un modello più recente, o semplicemente per metterla al riposo, quando giungerà la primavera e le giornate diventeranno più calde, potrai prendere il tuo mezzo e riprendere gli itinerari che ti sei lasciato indietro, senza dover passare prima dal meccanico.