Non solo metano: alternative al gas per riscaldare la casa spendendo poco

Con l’autunno e l’inverno alle porte, il costo del riscaldamento torna ad essere una spesa importante per le famiglie. Per questo motivo, valutare alternative al gas può essere utile sia per ridurre i consumi sia per abbassare gli importi delle bollette. Le possibilità sono diverse e cambiano molto in base al tipo di abitazione, alle dimensioni degli ambienti, all’isolamento e alla zona climatica.

Alcune soluzioni richiedono un investimento iniziale più consistente, mentre altre possono essere adottate con interventi più semplici. In molti casi, inoltre, il risparmio maggiore arriva dalla combinazione tra un sistema di riscaldamento efficiente e una casa capace di trattenere meglio il calore.

La pompa di calore

Le pompe di calore sono tra le soluzioni più considerate quando si vuole ridurre la dipendenza dal gas. Invece di produrre calore attraverso la combustione, utilizzano l’energia elettrica per trasferire il calore presente nell’aria esterna all’interno dell’abitazione.

Il vantaggio principale riguarda i consumi: infatti, una pompa di calore può fornire una quantità di calore superiore all’energia elettrica utilizzata per funzionare. Il risultato può essere una spesa per il riscaldamento più contenuta, soprattutto nelle abitazioni ben isolate e nelle zone dove gli inverni sono relativamente miti.

Esistono modelli che possono essere utilizzati anche per raffrescare gli ambienti durante l’estate. In questo modo un unico impianto può svolgere due funzioni. Prima dell’installazione, però, conviene valutare la potenza necessaria, le caratteristiche dell’edificio e il clima locale.

Quando conviene scegliere una pompa di calore?

La convenienza aumenta quando l’abitazione presenta un buon isolamento termico e quando l’impianto può funzionare a temperature relativamente basse. Anche la presenza o meno di pannelli fotovoltaici è un aspetto da considerare, perché con essi una parte dell’elettricità necessaria al funzionamento può essere prodotta direttamente in casa.

In una casa poco isolata, invece, la pompa di calore potrebbe richiedere più energia e quindi lavorare in condizioni meno favorevoli. Prima di sostituire il vecchio impianto è quindi utile considerare l’edificio nel suo insieme.

Stufe e caldaie a pellet

Il pellet può essere un’alternativa al gas soprattutto nelle abitazioni indipendenti o dotate di spazi adeguati a conservare il combustibile. Le stufe a pellet sono disponibili in diverse dimensioni e possono riscaldare direttamente uno o più ambienti. Esistono anche sistemi collegabili all’impianto di riscaldamento, capaci di produrre acqua calda destinata ai termosifoni.

Uno dei principali vantaggi del pellet è la possibilità di acquistarlo a prezzi convenienti, soprattutto approfittando delle promozioni stagionali. Anche i supermercati propongono periodicamente offerte sul pellet, consentendo di fare scorta quando il prezzo è più basso. Tra le offerte pellet dei supermercati troviamo anche quella proposte da Bennet, che rendono più conveniente l’acquisto di più sacchi durante la stagione.

Il costo del combustibile va comunque confrontato con quello del gas e delle altre fonti energetiche, considerando anche la quantità necessaria per riscaldare l’abitazione. Può essere utile controllare il prezzo al chilogrammo e valutare il costo complessivo della fornitura, invece di basarsi soltanto sul prezzo della singola confezione. Infine, anche la manutenzione è un aspetto che deve essere considerato, perché una stufa a pellet richiede pulizia regolare e controlli periodici.

Riscaldamento elettrico

Il riscaldamento elettrico comprende diverse tecnologie, dai radiatori elettrici ai pannelli radianti fino ai termoconvettori. È una soluzione semplice da installare in alcuni casi e può essere utile per riscaldare stanze utilizzate solo per alcune ore.

Il limite principale riguarda il costo dell’elettricità; un apparecchio elettrico che produce calore direttamente può consumare molta energia se viene utilizzato per riscaldare un’intera abitazione per molte ore al giorno. Per questo motivo, questa opzione è spesso più adatta a esigenze circoscritte che al riscaldamento completo di una casa.

Per una stanza studio, un bagno o un ambiente usato saltuariamente, invece, un piccolo dispositivo elettrico può evitare di accendere l’intero impianto. In questi casi la possibilità di riscaldare solo lo spazio necessario può contribuire a contenere la spesa.

Stufa a legna

La legna resta un’opzione valida soprattutto per case indipendenti e abitazioni situate in aree dove il combustibile è facilmente disponibile. Una stufa moderna può riscaldare efficacemente l’ambiente in cui viene installata e, nei modelli più potenti, anche spazi collegati.

Il prezzo della legna può essere conveniente rispetto ad altre fonti energetiche, ma il confronto deve includere trasporto, stoccaggio e manutenzione. La legna deve inoltre essere adeguatamente stagionata, perché un combustibile con troppa umidità brucia peggio e produce più residui.

Prima dell’installazione è fondamentale verificare che l’impianto di evacuazione dei fumi sia idoneo e che l’apparecchio rispetti le norme previste. Una corretta installazione incide sia sulla sicurezza sia sulle prestazioni.

Fotovoltaico e riscaldamento

I pannelli fotovoltaici non riscaldano direttamente gli ambienti, ma possono ridurre il costo dell’elettricità utilizzata da una pompa di calore o da altri apparecchi elettrici. La produzione di energia avviene soprattutto nelle ore diurne, mentre il fabbisogno di riscaldamento può concentrarsi anche al mattino presto e alla sera.

Per sfruttare meglio l’energia prodotta si possono valutare sistemi di accumulo o modalità di utilizzo che concentrino alcuni consumi nelle ore di maggiore produzione. La convenienza dipende dal costo dell’impianto, dalla superficie disponibile sul tetto, dall’esposizione e dai consumi dell’abitazione. Il fotovoltaico, quindi, va considerato soprattutto come un elemento che può rendere più conveniente un sistema di riscaldamento elettrico efficiente, in particolare una pompa di calore.

Isolamento termico, il modo più semplice per consumare meno

In ogni caso, cambiare il sistema di riscaldamento può essere costoso. Per questo, prima di affrontare un investimento importante, può essere utile intervenire sui punti attraverso cui il calore tende a disperdersi. Infissi datati, cassonetti delle tapparelle poco isolati, porte che lasciano passare aria e pareti prive di adeguata coibentazione possono aumentare il fabbisogno energetico.

Anche interventi relativamente semplici possono produrre risultati. Guarnizioni nuove per porte e finestre, tende più pesanti, tapparelle abbassate durante la notte e una corretta regolazione dei termosifoni aiutano a conservare il calore negli ambienti. Quando si dispone di un budget maggiore, si possono valutare interventi come la sostituzione degli infissi, l’isolamento del tetto o delle pareti e la coibentazione dei solai. Ridurre le dispersioni permette infatti di utilizzare meno energia qualunque sia il sistema scelto.

Quale alternativa costa meno?

Non esiste una soluzione più economica in assoluto. La spesa finale dipende dal prezzo dell’energia, dall’investimento iniziale, dalle condizioni dell’abitazione e dalle ore di funzionamento dell’impianto. In linea generale, però, la pompa di calore è una delle opzioni più interessanti per chi cerca una soluzione stabile nel tempo, soprattutto in una casa ben isolata. Il pellet e la legna sono convenienti in abitazioni adatte a questo tipo di combustibile e nelle zone in cui i prezzi sono favorevoli. Il riscaldamento elettrico diretto può essere utile per singoli ambienti, mentre diventa meno interessante quando deve riscaldare una casa intera per molte ore.

Prima di scegliere conviene quindi confrontare almeno tre elementi, costo dell’impianto, prezzo dell’energia e consumo previsto. A questi vanno aggiunti manutenzione, durata dell’apparecchio e possibili interventi sull’abitazione.

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