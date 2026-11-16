Regali di Natale: il libro si conferma un evergreen sotto l’albero

Fra i regali che si acquistano in vista del Natale, il libro mantiene un posto di rilievo per una ragione molto concreta: si può scegliere su misura per la persona a cui è destinato, tenendo conto di quello che legge, del tempo che dedica alla lettura e delle passioni che coltiva al di là delle pagine. Un volume scelto con questo criterio resta poi in casa e viene ripreso anche a distanza di mesi dalle feste.

La platea a cui un regalo di questo tipo può rivolgersi è ampia e in crescita. Secondo l’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori, infatti, nel 2025 il 76% degli italiani fra i 15 e i 74 anni ha letto almeno un libro nei dodici mesi precedenti, tre punti in più rispetto all’anno prima, con quote che salgono all’89% fra i ragazzi di 15-17 anni e all’81% fra le donne. Dentro questi numeri convivono gusti molto diversi, ed è da lì che si può partire per individuare il titolo da mettere sotto l’albero.

Per i lettori appassionati il regalo parte dagli autori che amano

Per un lettore appassionato il punto di partenza più solido sono gli autori e i generi che segue da tempo. Si può puntare sull’ultima uscita di uno scrittore che apprezza, oppure su un titolo meno recente dello stesso autore, che va ad arricchire la sua raccolta. I lettori, del resto, tornano volentieri sui libri degli anni passati: secondo l’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori, nei primi mesi del 2026 le vendite del catalogo sono cresciute del 4,1%.

A chi legge molta narrativa straniera la scelta può cadere su un’opera arrivata in traduzione italiana dopo anni di successo all’estero, mentre per un lettore curioso vale la pena considerare un saggio legato a una passione coltivata fuori dalla lettura, come il cinema, la musica o la storia.

Le edizioni illustrate e rilegate dei grandi classici aggiungono al dono il valore dell’oggetto, con tavole a colori e una cura tipografica che le rende adatte a una libreria di casa, e si possono regalare perfino a chi possiede già quel testo in un’altra edizione. Un segnalibro o una dedica sulla prima pagina completano il pacchetto.

Gialli, romanzi rosa e volumi illustrati per chi ha gusti difficili da indovinare

Fra i destinatari dei regali compaiono spesso persone di cui si conoscono bene le passioni ma poco le letture, come un collega, un suocero o un’amica che si frequenta da poco tempo. In questi casi, conviene partire da ciò che si sa: un interesse per la cucina, per i viaggi o per la montagna si traduce in un volume illustrato sull’argomento, un ricettario regionale, una raccolta fotografica o un atlante di itinerari, che si apprezza anche senza conoscere le abitudini di lettura del destinatario. Accanto al libro può trovare posto un piccolo oggetto in tema, un grembiule insieme al ricettario o una mappa insieme alla guida.

Quando invece si desidera regalare un romanzo, i generi dalla trama serrata, come il giallo, il fantasy e il romanzo rosa, raccolgono un pubblico in costante crescita. Nei primi mesi del 2026 la narrativa di genere ha registrato un aumento del 9,6%, e i romanzi rosa da soli sono saliti del 20,3%. La scelta può cadere sul primo volume di una saga, che offre l’occasione di regalare i seguiti nelle ricorrenze successive.

Albi illustrati e fumetti guidano la crescita dei libri per ragazzi

Chi deve fare un regalo ai più giovani può contare su uno dei settori più vivaci del mercato editoriale. Nei primi nove mesi del 2026 i libri per bambini e ragazzi sono cresciuti del 9,1%, quasi il triplo dell’andamento complessivo, e i fumetti hanno segnato un aumento del 14,9%, il più alto fra tutti i generi. Nel segmento dell’infanzia la spinta più forte arriva dai titoli pensati per i bambini da 0 a 5 anni, saliti dell’11,1% nei primi mesi dell’anno.

In questa fascia di pubblico l’età orienta la scelta più di ogni altro elemento. Ai bambini che non sanno ancora leggere si possono regalare albi illustrati con pagine cartonate e testi essenziali, da leggere ad alta voce insieme a un adulto, mentre intorno ai sei o sette anni sono indicati i primi romanzi illustrati a capitoli corti, che accompagnano il passaggio alla lettura autonoma. Due storie con lo stesso protagonista rendono il pacchetto più ricco e permettono alla lettura di proseguire anche dopo il giorno di festa.

Dagli undici-dodici anni il fumetto diventa una proposta molto apprezzata, con un’accortezza pratica: i manga e molti altri titoli seriali escono in volumi numerati, motivo per cui conviene informarsi su quale numero il ragazzo ha già letto oppure regalare il primo di una serie nuova. Per chi frequenta poco queste letture, una graphic novel autoconclusiva si presta bene anche come primo incontro con il genere.

Regali per ogni tipo di lettore: gli scaffali online di Librerie.coop

Arrivare al titolo giusto, qualunque sia il lettore a cui il regalo è destinato, richiede soprattutto la possibilità di valutare con calma un ventaglio ampio di proposte, passando da un genere all’altro e soffermandosi sulle opere più vicine ai gusti della persona a cui si sta pensando. Un assortimento di questo respiro si trova su Librerie.coop, libreria online con un catalogo che abbraccia ogni età e ogni genere di lettura, dove l’ordine si può effettuare in qualsiasi momento della giornata e i volumi vengono consegnati direttamente a domicilio.

Per i destinatari di cui non si conoscono a fondo le preferenze di lettura, una soluzione elegante è la gift card, che si acquista online scegliendo l’importo desiderato e si recapita via email, con il vantaggio di raggiungere in tempo anche amici e parenti che vivono in un’altra città. Il credito si può utilizzare per l’acquisto di libri sul sito oppure nelle librerie della catena, dove copre anche giochi, articoli di cartoleria e cofanetti regalo, lasciando a chi lo riceve la libertà di comporre il proprio dono. Con la medesima immediatezza si possono regalare anche gli ebook, un pensiero mirato per chi è abituato a leggere su tablet o lettori digitali.

Per chi preferisce invece tenere fra le mani il volume prima di incartarlo, magari per sfogliarne le pagine e accertarsi che sia proprio l’edizione cercata, resta la possibilità di prenotarlo sul sito e di ritirarlo in una delle oltre cento librerie della catena presenti in tutta Italia, unendo la comodità dell’ordine online al piacere di una visita in libreria.

Muoversi con qualche settimana di anticipo rispetto alle feste lascia il tempo per riflettere sul titolo e sulla persona che lo riceverà, ed è proprio la cura dedicata a questa scelta a trasformare un libro in un regalo che si ricorda a lungo.

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