Schianto in scooter nella notte a Novara: due adolescenti gravissimi

Due ragazzi di 16 e 17 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 13 novembre, a Veveri, nella zona nord di Novara. I due minorenni viaggiavano a bordo di uno scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, è finito contro il guard rail in via Guido Rossa. L’allarme è scattato alle 23.23.

Le condizioni dei due giovanissimi sono apparse subito particolarmente serie, rendendo necessario un importante intervento dei soccorritori. Sul luogo dell’incidente sono arrivate tre ambulanze, due delle quali con personale medico a bordo. Dopo aver ricevuto le prime cure, entrambi i ragazzi sono stati trasportati all’ospedale Maggiore della Carità di Novara per essere affidati alle cure degli specialisti.

Due giovanissimi sottoposti a interventi chirurgici d’urgenza

Particolarmente pesante il bilancio delle lesioni riportate dai due adolescenti nello schianto. Entrambi hanno subito gravissimi traumi agli arti inferiori, con situazioni di subamputazione. Una volta giunti all’ospedale novarese, i ragazzi sono stati sottoposti agli accertamenti necessari e, nel corso della notte, a interventi chirurgici d’urgenza per affrontare le conseguenze dell’incidente.

Il sedicenne ha riportato fratture nella parte inferiore di una gamba, associate a una subamputazione. Ancora più preoccupante risulta il quadro clinico del diciassettenne, che presenta anche ferite a un braccio e lesioni particolarmente serie a una gamba. Per quest’ultimo i chirurghi stanno cercando di salvare l’arto, gravemente compromesso in seguito al violento impatto contro la barriera stradale.

Da chiarire la dinamica dello schianto in via Guido Rossa

Restano da ricostruire le circostanze che hanno portato lo scooter sul quale viaggiavano i due minorenni a schiantarsi contro il guard rail. Al momento non sono state chiarite le cause dell’incidente, avvenuto poco prima della mezzanotte lungo via Guido Rossa, nella frazione novarese di Veveri. Gli accertamenti dovranno consentire di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’attenzione è ora concentrata soprattutto sulle condizioni di salute dei due ragazzi, ricoverati all’ospedale Maggiore della Carità dopo gli interventi effettuati durante la notte. Le condizioni di entrambi restano particolarmente serie, soprattutto per le conseguenze dei traumi agli arti inferiori. Per il diciassettenne, in particolare, si attendono gli sviluppi del delicato percorso chirurgico. Lo riporta il Corriere di Novara.

Foto d’archivio

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