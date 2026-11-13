Grignasco, nasce Info.Salute: un aiuto per non perdersi nella burocrazia sanitaria

Un nuovo servizio per aiutare i cittadini a orientarsi tra le pratiche e gli adempimenti del sistema sanitario. Sabato scorso a Grignasco è stato inaugurato “Info.Salute”, lo sportello promosso dal Comune con il supporto del consorzio Casa e la collaborazione delle associazioni locali. L’iniziativa nasce per offrire un sostegno concreto a chi incontra difficoltà burocratiche nell’accesso ai servizi sanitari.

All’interno del poliambulatorio è stato allestito uno spazio dedicato, dove alcuni volontari accoglieranno i cittadini, fornendo informazioni e indicazioni sulle diverse tipologie di servizi disponibili. L’obiettivo è mettere a disposizione della comunità un punto di riferimento per orientarsi nella sanità, aiutando le persone a comprendere meglio le procedure e gli adempimenti necessari.

Una rete di associazioni al fianco dei cittadini

Alla realizzazione del progetto hanno contribuito diverse realtà del territorio: il Servizio di radio emergenza, l’Avis, l’Aido e la Società di mutuo soccorso. Associazioni che hanno scelto di mettere in comune le proprie risorse per rispondere a un’esigenza della popolazione. Determinante è stato anche l’impegno dell’assessore Roberta Roggero, che ha seguito il percorso fino all’apertura dello sportello.

«Non è stato facile arrivare a questo traguardo – ha spiegato l’amministratrice – ma siamo davvero molto contenti ora di dare il via a questo servizio. Di idee comunque non ne mancano e chissà che in futuro si possa pensare di sviluppare anche altro». L’inaugurazione rappresenta dunque il primo passo di un percorso di collaborazione tra amministrazione comunale e mondo del volontariato.

Una decina di volontari pronta a mettersi in gioco

Ad aver risposto all’appello lanciato dal Comune sono finora una decina di persone, che hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo a questa iniziativa. I volontari sono stati presentati ufficialmente durante la mattinata inaugurale, alla presenza delle realtà che hanno collaborato al progetto. Saranno loro a garantire un servizio di ascolto e orientamento per i cittadini.

La cerimonia si è aperta con il tradizionale taglio del nastro, seguito dalla benedizione dei locali e delle persone presenti da parte di don Marco Borghi. L’incontro si è poi concluso con un rinfresco. Intanto resta aperta la possibilità di diventare volontari: chi desidera contribuire al funzionamento dello sportello potrà aggiungersi al gruppo che ha già aderito all’iniziativa.

Info.Salute: gli orari dello sportello e come avere informazioni

Il nuovo servizio sarà operativo all’interno del poliambulatorio di Grignasco due volte alla settimana, con aperture sia al mattino sia nel tardo pomeriggio. I cittadini potranno rivolgersi ai volontari il martedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 17 alle 19, per ricevere indicazioni sulle procedure e sulle diverse opportunità offerte dal sistema sanitario.

Lo sportello vuole essere un aiuto pratico per quanti necessitano di chiarimenti e informazioni, mettendo al centro la disponibilità all’ascolto e l’attenzione alle esigenze delle persone. Un’iniziativa che valorizza il contributo del volontariato nella vita della comunità. Per informazioni sul servizio e sulle attività è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info.salute.gri@gmail.com.

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