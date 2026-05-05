Saro Spadaro e l’evoluzione dell’hospitality: innovazione digitale e centralità delle persone

Nel settore dell’hospitality e dello sviluppo immobiliare nei Caraibi, Saro Spadaro rappresenta da oltre venticinque anni una figura di primo piano. Alla guida di The Maho Group, con sede a Sint Maarten, ha contribuito a costruire un sistema integrato che comprende resort di alto livello, residenze e servizi personalizzati. Un percorso imprenditoriale iniziato dopo la laurea in Economia Aziendale alla Bocconi e sviluppato attraverso un approccio concreto, fatto di visione strategica e attenzione all’esecuzione.

Negli ultimi anni, la sua attenzione si è concentrata sull’impatto dell’innovazione tecnologica nel settore. Per Saro Spadaro, l’intelligenza artificiale non è un semplice strumento operativo, ma un elemento destinato a ridefinire le dinamiche della relazione tra aziende e clienti. In un contesto competitivo in cui personalizzazione ed efficienza assumono un ruolo sempre più centrale, l’integrazione dell’AI nei processi diventa una leva decisiva.

Secondo l’imprenditore, uno dei principali ambiti di trasformazione riguarda la presenza digitale. Le piattaforme devono evolvere per offrire esperienze più intuitive e capaci di adattarsi a nuove modalità di interazione. I modelli linguistici avanzati permettono di accompagnare il cliente nel percorso decisionale, suggerendo soluzioni coerenti con preferenze e abitudini. Allo stesso tempo, sottolinea Saro Spadaro, è fondamentale garantire un utilizzo responsabile di queste tecnologie, con particolare attenzione alla sicurezza e alla gestione dei dati.

Nonostante il ruolo crescente della tecnologia, resta centrale il fattore umano. L’ospitalità continua a basarsi sulla qualità delle relazioni e sull’interazione diretta con il cliente. L’intelligenza artificiale può migliorare l’efficienza operativa e fornire strumenti più evoluti ai team, ma non può sostituire il valore dell’esperienza umana. Il punto di equilibrio si trova nell’integrazione tra competenze professionali e innovazione.

Questa visione si riflette già in applicazioni concrete. La manutenzione predittiva consente di anticipare eventuali criticità nelle strutture, la gestione delle scorte nella ristorazione diventa più efficiente, mentre l’ottimizzazione dei consumi energetici e dei prodotti per la pulizia contribuisce a ridurre l’impatto ambientale. Soluzioni che portano benefici sia sul piano operativo sia sull’esperienza complessiva dell’ospite.

L’approccio alla leadership di Saro Spadaro si fonda su responsabilità e presenza. Un aspetto emerso con forza nel 2017, durante l’uragano Irma, quando ha scelto di restare a Sint Maarten per coordinare le operazioni di evacuazione e seguire la ricostruzione. Un esempio concreto di come interpretare il ruolo imprenditoriale nei momenti più complessi.

Oggi, mentre The Maho Group continua a rafforzare il proprio posizionamento internazionale, Saro Spadaro prosegue lungo una linea chiara: innovazione, sostenibilità e centralità delle persone devono procedere insieme. La coerenza tra visione, parole e azioni rappresenta, per lui, la base di un modello imprenditoriale solido e orientato al futuro del turismo globale.

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