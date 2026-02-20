Sicurezza nei datacenter: le cause più comuni di incendio e come ridurre il rischio

Gli incendi nei datacenter rappresentano uno dei rischi più temuti per le aziende che gestiscono infrastrutture IT critiche. Questi ambienti, dove vengono custoditi server, apparecchiature di rete e sistemi di storage che assicurano operatività continua, necessitano di misure di sicurezza antincendio particolarmente rigorose. Diventa, quindi, fondamentale comprendere le cause principali che possono scatenare un incendio e adottare soluzioni di prevenzione adeguate, per proteggere le apparecchiature, ma anche i dati e la continuità del business.

Le principali cause di incendio nei datacenter

Quando si parla di sicurezza antincendio nei datacenter, è importante sapere che la maggior parte degli incendi origina da malfunzionamenti elettrici. I cavi danneggiati o sovraccarichi, le connessioni che non funzionano correttamente e i quadri elettrici obsoleti possono generare surriscaldamenti che, se non vengono rilevati con tempestività, evolvono in principi di incendio.

Le batterie degli UPS rappresentano un’altra fonte di rischio notevole, poiché un cortocircuito o un guasto interno può provocare incendi difficili da domare con sistemi tradizionali.

Anche il surriscaldamento delle apparecchiature costituisce una minaccia concreta. I server e gli apparati di rete generano calore costantemente e, quando i sistemi di raffreddamento non funzionano correttamente o risultano sottodimensionati, la temperatura può raggiungere livelli pericolosi.

A questo scenario si aggiunge il fattore umano, costituito da errori durante la manutenzione, interventi su componenti sotto tensione senza le dovute precauzioni o utilizzo di attrezzature non conformi, tutte situazioni che possono innescare situazioni di emergenza.

I sistemi di spegnimento innovativi per ambienti critici

Per proteggere con efficacia questi ambienti, su https://komals.it/ si possono trovare soluzioni antincendio ad aerosol di ultima generazione, specificamente progettate per i locali tecnici che ospitano apparecchiature elettriche ed elettroniche sensibili. Le soluzioni ad aerosol costituiscono una tecnologia avanzata che risponde perfettamente a queste esigenze. Durante un incendio, il compound di potassio viene trasformato in microparticelle finissime che si disperdono uniformemente nell’ambiente, raggiungendo anche gli spazi più nascosti dietro gli armadi server.

Il meccanismo di spegnimento combina azione chimica e fisica. Le microparticelle interrompono le reazioni di combustione a livello molecolare, bloccando la propagazione delle fiamme.

L’estinguente a base di sali di potassio è efficace contro fuochi di classe A e B, oltre che su apparecchiature elettriche ed elettroniche, con la possibilità, quindi, di coprire anche tutte le tipologie di incendio che possono verificarsi in un datacenter.

Come prevenire situazioni di emergenza e ridurre i rischi

La prevenzione inizia già dal momento in cui si progetta l’infrastruttura. Un datacenter sicuro deve essere equipaggiato con impianti elettrici a norma, che devono sopportare il carico di lavoro previsto, con adeguati margini di sicurezza. I sistemi di monitoraggio continuo della temperatura e dell’umidità permettono di identificare situazioni anomale prima che diventino emergenze vere e proprie.

È essenziale implementare ridondanze nei sistemi di raffreddamento, in modo che eventuali guasti a un’unità non compromettano l’intera infrastruttura.

Un altro metodo di sicurezza è costituito dalla manutenzione, che deve sempre prevedere ispezioni regolari delle connessioni elettriche, verifica dello stato dei cavi, controllo delle batterie degli UPS e pulizia dei sistemi di ventilazione, in modo da ridurre la probabilità di problemi. Bisognerebbe anche effettuare una corretta formazione per il personale, che deve essere perfettamente a conoscenza delle procedure di sicurezza e delle modalità corrette di intervento in caso di emergenza.

I datacenter sono soggetti a specifici requisiti che indicano la compartimentazione degli spazi, i sistemi di rilevazione e le modalità di intervento in caso di problemi. Le soluzioni contro gli incendi sono fondamentali per proteggere la base tecnologica dell’azienda, per assicurare che i dati e i servizi rimangano disponibili anche di fronte alle emergenze più critiche.

A questo proposito, è bene affidarsi a professionisti certificati per la progettazione e l’installazione degli impianti antincendio, per fare in modo che tutti i componenti rispettino le caratteristiche richieste a livello normativo.

