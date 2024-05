Skincare e Make up: la nuova tendenza del makeup

Il mondo della skincare e quello del make-up sono sempre più in simbiosi.

Il progresso e le tecnologie hanno fatto in modo di creare prodotti ibridi che possano unire due azioni in una.

Vediamo allora come prenderci cura della nostra pelle, sia col make-up che con la skincare.

Skinification: il nuovo fenomeno per il benessere della pelle

L’attenzione per la pelle è sempre più al centro delle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche.

Diversi studi all’attivo si occupano di creare nuovi prodotti, sempre diversi, per trovare le texture, le formule e le applicazioni migliori per la nostra pelle.

Negli ultimi anni, però, si fa sempre più attivo il fenomeno della Skinification. Ma di cosa si tratta?

La Skinification è l’incontro tra il mondo del make-up e quello della skincare quotidiana: un approccio che abbraccia entrambi i mondi, per poter ideare prodotti sempre più all’avanguardia per la salute della pelle.

Lo scopo è quello di creare dei prodotti che possano sottolineare ed evidenziare la bellezza del nostro viso, prendendosi cura della pelle nel profondo.

I make-up artist di tutto il mondo lo hanno sempre sostenuto: per realizzare un make-up impeccabile, bisogna partire dalla bellezza e dalla salute della pelle.

Lo Skinification è un fenomeno che si allarga sempre di più a macchia d’olio e che risponde alle esigenze di tutti coloro che vogliono truccarsi e che, allo stesso tempo, vogliono prendersi cura della loro pelle.

La routine di bellezza diventa sempre più facile e veloce.

La combinazione di make-up e skincare, infatti, fa risparmiare tempo: possiamo dire basta a tutto il tempo passato davanti allo specchio, prima per la skincare e poi per il make-up. Coi nuovi prodotti riusciremo a fare tutto nello stesso momento, con un risparmio anche per il portafoglio.

Come sono i prodotti che mescolano make-up e skincare?

I nuovi prodotti che si rifanno alla tendenza della Skinification rispondono alle esigenze e ai bisogni della pelle.

I prodotti per il make-up, come il fondotinta, il correttore e il mascara, arricchiscono le loro formule con ingredienti naturali, idratanti e nutrienti, per prendersi cura della pelle.

Un esempio è il fondotinta, prodotto utile per poter uniformare l’incarnato e minimizzare le imperfezioni. Ma arricchito da agenti idratanti, come l’acido ialuronico, in modo da migliorare l’aspetto della pelle, prendendosi cura della sua idratazione.

Ma anche ombretti con collagene all’interno della loro formula, che colorano le nostre palpebre, ma che al tempo stesso riducono l’aspetto delle rughe e delle linee sottili.

Oppure smalti contenenti cheratina, che vanno a nutrire le unghie, rendendoli più forti e minimizzando il rischio che si spezzino.

All’interno dei prodotti che mescolano make-up e skincare, troviamo attivi come l’acido ialuronico, i peptidi e il collagene, in modo da idratare, nutrire e prendersi cura della pelle, con un solo step.

Quali sono i prodotti perfetti per il benessere della tua pelle?

Sul mercato, ormai, si stanno diffondendo sempre più prodotti che combinano il make-up con la skincare.

Un esempio è il balsamo per labbra occhi e guance del brand coreano Yepoda, arricchito da burro di Karité e olio di jojoba, due agenti idratanti, che vanno a nutrire le labbra e la pelle.

Per proteggere la tua pelle dai raggi UV, c’è Nivea Q10 skincare cushion, che unisce la protezione solare ad un colore naturale, mantenendo l’idratazione della pelle. Maybelline si preoccupa del benessere della tua pelle con diversi prodotti.

Se vogliamo prenderci cura delle nostre ciglia, c’è Firework Mascara. Si tratta di un mascara arricchito con Pro-Vitamina B5, per ottenere ciglia forti, lunghe e folte.

Sempre da Maybelline, c’è Lifter Gloss, il lipgloss con acido ialuronico, che idrata e rimpolpa le labbra, rendendo i contorni più definiti.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook