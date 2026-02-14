Spider-Man 2 è la prova che i giochi PlayStation stanno diventando troppo scontati?

Per anni, PlayStation ha costruito il proprio marchio attorno a titoli epici esclusivi per giocatore singolo. Titoli come God of War, Horizon Zero Dawn e The Last of Us hanno stabilito lo standard di riferimento per la narrazione cinematografica nei videogiochi. Poi, è arrivato Spider-Man 2, un capolavoro tecnico che offre tutto ciò che i fan si aspettavano. Combattimenti fluidi, immagini incredibili e una trama coinvolgente (anche se prevedibile). Ma ecco il colpo di scena: ha offerto più di ciò che i giocatori si aspettavano?

In altre parole, Spider-Man 2 è la prova che i giochi più importanti di PlayStation stanno diventando troppo scontati?

Stesso web, nuovo aspetto?

Chiariamo una cosa, Spider-Man 2 è un gioco fantastico. Insomniac Games ha azzeccato le meccaniche di oscillazione, ampliato il mondo e perfezionato i combattimenti fino a renderli quasi perfetti. Ma ai giocatori, qualcosa sembrava… familiare. Molto familiare.

A differenza del salto da Spider-Man 1 a Miles Morales, Spider-Man 2 non ha reinventato molto. Certo, ci sono due personaggi giocabili, nuovi poteri Symbiote e alcune meccaniche di traversata migliorate. Ma queste aggiunte non cambiano radicalmente il gameplay. A volte, Spider-Man 2 sembra meno un sequel e più Spider-Man 1.5.

È il tipo di esperienza raffinata ma prevedibile, segno che la formula di PlayStation potrebbe vincolare i suoi studi a strutture cinematografiche sicure.

Il problema del “prestigio”

Gli studi first-party di Sony ora operano secondo quello che alcuni giocatori chiamano il Prestige Game Model. Si tratta di giochi costruiti attorno a:

Inquadrature in terza persona sopra la spalla.

Narrazioni ricche ed emozionanti.

Ambienti semi-aperti.

Grafica di alta qualità privilegiata rispetto al gameplay

Spider-Man 2 si adatta perfettamente a questo modello. E, nonostante non sia niente di negativo, solleva preoccupazioni riguardo alla stagnazione creativa.

I fan di PlayStation desiderano ardentemente l’innovazione, ma le principali uscite stanno iniziando a confondersi tra loro. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Spider-Man 2 hanno tutti le stesse caratteristiche. Qual è la paura degli utenti? Che gli studi Sony stiano dando la priorità allo spettacolo cinematografico piuttosto che a un design innovativo.

Sicuro non è sinonimo di sostenibile

Un altro problema che riguarda questa formula è il prezzo: è costosa. Per produrre i giochi di prestigio di Sony si spendono centinaia di milioni di dollari e, spesso, richiedono cinque o più anni di sviluppo. Per proteggere questi investimenti, gli editori spingono naturalmente gli studi verso territori familiari. Ma le scommesse sicure non sempre garantiscono la fedeltà a lungo termine.

Nel frattempo, gli studi indipendenti e gli sviluppatori AA stanno sperimentando più che mai, catturando l’attenzione dei giocatori stanchi di epopee massicce e prevedibili.

Il risultato? Una strategia PlayStation avversa al rischio che potrebbe ritorcersi contro, poiché i giocatori cercano esperienze fresche e innovative altrove.

Sony cambierà rotta?

È quasi impossibile che Sony abbandoni la sua formula cinematografica a breve. Spider-Man 2 ha venduto milioni di copie e ricevuto il plauso della critica, quindi non esistono molti incentivi finanziari per cambiare marcia. Tuttavia, il sistema sta iniziando a mostrare delle crepe.

I giocatori chiedono sempre più spesso innovazione nel gameplay piuttosto che fedeltà visiva. Il successo di Spider-Man 2 non nega questa conversazione, ma la amplifica.

Sony dovrebbe trovare un equilibrio tra prestigio e rischio, o potrebbe diventare vittima del proprio successo.

Considerazioni finali

Spider-Man 2 dimostra che PlayStation sa come offrire avventure cinematografiche raffinate. Ma evidenzia anche una preoccupazione crescente: i giochi più importanti di Sony stanno diventando troppo sicuri, troppo familiari e troppo prevedibili.

