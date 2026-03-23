Tac, risonanza e mammografia 3D: la diagnostica di ultima generazione di Habilita I Cedri a Fara Novarese

Il servizio di Diagnostica per Immagini di Habilita Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese (No), da sempre uno dei più apprezzati e richiesti della struttura. La dottoressa Alessandra Gambarana è responsabile dell’Unità Opertariva di Fara Novarese e di Acqui Terme (Habilita Villa Igea). L’abbiamo intervistata per sapere direttamente da lei come si articola l’offerta di diagnostica per immagini nella sede di Fara Novarese.

«L’offerta di Habilita Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese nell’ambito della Diagnostica per Immagini – spiega la Dr.ssa Gambarana – è particolarmente ampia. Tac, risonanza magnetica, ecografie, radiografie e mammografie sono tra i servizi più richiesti. In questo periodo, in cui si sta correttamente ponendo l’accento sull’importanza della prevenzione, mi piace sottolineare il fatto che sia in Habilita I Cedri, sia in Habilita Villa Igea è possibile richiedere un numero molto elevato di prestazioni».

Cominciamo dalla TAC. Che macchina viene utilizzata in Habilita I Cedri?

«Quella di cui disponiamo è una macchina spirale multistrato, particolarmente performante e molto versatile, che consente di effettuare praticamente tutti gli esami, con e senza mezzo di contrasto. Nelle nostre sedi viene svolta un’importante attività di prevenzione: si fanno prime diagnosi e, in campo oncologico e internistico, stadiazioni di patologie già note per verificare la grandezza di tumori e l’estensione rispetto alla sede originale di sviluppo. Tra i tanti esami che possiamo effettuare, sottolineo la TAC ad alta risoluzione in pazienti che soffrono di malattie polmonari croniche. Un’altra peculiarità di questa macchina è quella di effettuare anche esami in ambito angiografico: si tratta di prestazioni che solo pochi centri presenti sul territorio mettono a disposizione dell’utenza».

Di che tipo di esami si tratta?

«Parliamo, in questo caso, di una mappatura vascolare dei vasi arteriosi del corpo (a esclusione di quelli cardiaci) eseguita dalla TAC».

Parlando sempre di prevenzione efficace, la presenza in Habilita I Cedri di mammografi in 3D è garanzia di qualità.

«È vero. Qui a Fara Novarese abbiamo a disposizione mammografi moderni, di ultima generazione, che permettono di fare l’esame in tomosintesi, detta anche mammografia in 3D. L’utilizzo di queste macchine digitali dirette consente un’individuazione precoce di eventuali patologie e, altro aspetto molto importante, un minor dosaggio di radiazioni. Ricordo che, per quanto riguarda la mammografia, si consiglia di sottoporsi all’esame a partire dai 40 anni fino ai 75/80 anni. Tra i 40 e i 55 anni la mammografia è da fare annualmente, dai 55 ai 65 anni ogni 18 mesi, mentre dopo i 65 anni, se non è presente una familiarità con i tumori, ogni 24 mesi. In abbinamento con la mammografia si può eseguire anche l’ecografia mammaria che non espone ad alcun rischio di radiazioni. Questo esame va fatto annualmente a partire dai 20 anni d’età in avanti».

Anche la MOC è presente in Habilita I Cedri.

«Abbiamo a disposizione una MOC DEXA che ci permette di effettuare una diagnosi di osteopenia o di osteoporosi sia attraverso lo studio della colonna lombosacrale, sia del femore sinistro, spesso in combinazione. Anche in questo caso è importante impostare un discorso legato alla prevenzione: agire per tempo consente di individuare l’eventuale presenza di patologie che, se prese in fase iniziale, possono essere gestite in modo meno impattante. In questo caso una diagnosi con cura precoce della osteoporosi permette di ridurre la possibilità di fratture vertebrali e femorali».

Ci sono infine novità anche in merito all’attività della Risonanza Magnetica.

«Sì, abbiamo recentemente installato sulla nostra risonanza un nuovo software che, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è in grado di migliorare significativamente la qualità delle immagini e di ridurre i tempi dell’esame con un conseguente abbattimento dei tempi d’attesa».

Gli esami di radiologia e diagnostica per immagini sono richiedibili in convenzione con l’SSN?

«Gli esami disponibili in Habilita I Cedri sono eseguibili sia in convenzione con l’SSN che privatamente».

Per informazioni o prenotazioni:

T 0321.818111

Email accettazione@icedri.net

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