Test per la nutrizione: perché una buona dieta deve partire da qui?

Il regime alimentare controllato, in modo più o meno rigoroso, fa parte della vita di tanti, tantissimi italiani: stando a un’indagine condotta l’anno scorso da Nomisma per UniSalute, il 51% dei nostri connazionali si attiene infatti a una dieta. Ma quanti sono soddisfatti dei risultati? Quanti hanno trovato un piano alimentare davvero efficace? Non è una sorpresa: certe diete funzionano perfettamente per alcune persone, e si rivelano invece fallimentari per altre.

Questo accade perché il nostro corpo risponde in modo diverso ai nutrienti, perché ognuno di noi presenta delle caratteristiche differenti. Nasce qui l’importanza dei test per la nutrizione, ovvero di analisi mirate da realizzare in fase preliminare alla definizione di una dieta personalizzata: gli esperti di nutrizione funzionale e di medicina antiaging di Cerva 16, a Milano, propongono per esempio esclusivamente percorsi di dieta funzionale personalizzati, a partire dalle informazioni raccolte con i test per la nutrizione.

Come sottolineato dai nutrizionisti di Milano, la dieta su misura permette di perdere peso in modo sostenibile e di preservare la massa muscolare, ma anche di migliorare il controllo glicemico, di incrementare l’energia, di promuovere la salute dell’intestino e di accendere i geni della longevità: ognuno di noi può infatti avere esigenze e obiettivi diversi, e quindi il bisogno di un regime alimentare differente.

Tra i test per la nutrizione proposti a Cerva 16 c’è il Test DNA Nutrigenetico, che permette per l’appunto di analizzare in che modo un corpo risponde ai nutrienti. Si tratta dunque di un’analisi genetica che studia il DNA, prendendo in esame la presenza di sensibilità alimentari, di intolleranze, di predisposizioni genetiche e di tendenze metaboliche. «È interessante evidenziare» spiegano i nutrizionisti di Milano «che questo tipo di test può essere fatto anche da remoto, richiedendo l’invio del kit direttamente a casa, per raccogliere un campione di saliva che verrà poi analizzato in laboratorio».

Tra i test da effettuare per avviare un percorso dietetico efficace e sostenibile nel tempo ci sono poi altre analisi, come il test della composizione corporea (BIA), che permette tra le altre cose di individuare eventuali problemi di infiammazione, di disidratazione o di ritenzione idrica; risulta inoltre molto utile anche l’analisi del Metabolismo Basale, per una misurazione precisa del consumo energetico a riposo.

Questi sono i principali test per la nutrizione che i nutrizionisti di Cerva 16 consigliano ai propri pazienti per impostare dei programmi dietetici su misura, modellati in ogni dettaglio sulle reali esigenze energetiche del soggetto.

Il fatto che le nostre scelte alimentari abbiano un impatto diretto sulla nostra forma fisica, sulle nostre performance quotidiane e sulla nostra salute a lungo termine non è certo una novità: oggi, però, grazie a dei test mirati, la scienza medica ci permette di studiare in modo approfondito i processi che avvengono all’interno del nostro organismo. Applicando le più aggiornate nozioni di genetica, nutrigenetica, nutrigenomica e nutraceutica, i nutrizionisti d’eccellenza riescono a confezionare diete su misura, efficaci e sicure.

