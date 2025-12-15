Trisoft Executive Services: 25 anni di successi al servizio dei Comuni

Il 15 dicembre 2000 i due soci fondatori costituivano dal notaio la società TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL, nata e cresciuta a Torrazza Piemonte all’inseguimento di un ideale di equità fiscale nella gestione dei tributi locali. Da quel giorno, Trisoft ha rappresentato un punto di riferimento fisso per le amministrazioni comunali che scommettono su una gestione efficiente dell’ufficio tributi. Fondata da Roberto Gallina e Domenico Iavello, nel 2015 ha visto un cambio di management con l’ingresso di Fabrizio Conrado al posto di quest’ultimo. “Negli anni abbiamo implementato un servizio che punta sempre di più alla qualità – spiega Fabrizio Conrado, Socio e Amministratore – dimostrando che il lavoro sui tributi locali può avere un effetto positivo sulla comunità”.

Il metodo di Trisoft Executive Services

Il metodo “Trisoft”, nato oltre 20 anni fa e oggetto di un Brevetto Industriale del Comune di Torrazza Piemonte, racchiude un approccio orientato verso il contribuente che si concentra sulla trasparenza e sulla chiarezza riguardo alle posizioni debitorie, analizzate su tutti gli anni oggetto di verifica. Questo percorso richiede un impegno significativo e competenze trasversali per essere implementato con successo, ma i risultati ottenuti sono estremamente positivi, tanto da poter parlare di “contenzioso zero!”, oltre ad un evidente aumento dei pagamenti spontanei. “Da 25 anni – racconta Roberto Gallina, Amministratore e socio fondatore – la nostra società aiuta i comuni nella gestione degli Uffici Tributi Locali, lavoro che negli anni è diventato via via più complesso sì per la difficoltà delle norme, ma anche per le difficoltà delle dotazioni organiche degli Enti, che si ritrovano con un personale sempre più ridotto a fronteggiare complessità sempre maggiori”.

“I contribuenti sono prima di tutto cittadini”

La Società da sempre implementa internamente le soluzioni informatiche per la gestione dei dati: questo rappresenta un grande punto di forza, perché si può offrire una maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze specifiche dell’Ente e dei cittadini, determinando così un approccio innovativo e su misura, sostanzialmente unico nel panorama delle società che operano nel settore. “Negli ultimi 3 anni – racconta Giuseppe Armanno, responsabile tecnologico della società – dopo aver già ottenuto le certificazioni ISO 9001 sulla qualità del lavoro e ISO 27001 sulla sicurezza dei dati, abbiamo confermato la nostra presenza fra gli sviluppatori delle soluzioni per PagoPA, con l’aggiunta, oltre agli ormai famosi metodi di pagamento, dell’App IO e della piattaforma SEND per le notifiche digitali, che sta cambiando radicalmente il settore dei tributi”. Continuano Gallina e Conrado: “Molte società lavorano con automatismi, limitandosi ad inserire i dati su un programma informatico e privando così i contribuenti della loro unicità. Per noi, i contribuenti sono prima di tutto cittadini, ed è necessario proporre loro, anche quando non pagano, dei documenti chiari con un approccio non criminalizzante, ma umano e volto a una maggiore comprensione reciproca con un dialogo aperto e trasparente”.

Il legame con il nostro territorio

La storia del successo della Società è intimamente collegata con il territorio. Il Piemonte, infatti, è una delle regioni italiane più frammentate come realtà comunali: qui ci sono 1.200 degli 8.000 comuni italiani, di cui moltissimi piccoli o piccolissimi. Proprio nei piccoli comuni delle colline torinesi e astigiane si è creato con Amministrazione e uffici un ambiente sinergico che porta vantaggi tangibili sia ai cittadini che all’Ente stesso. Con l’iscrizione all’Albo del Ministero di Economia e Finanze, ma soprattutto dopo l’edizione ANCI 2024 a Torino, in cui Trisoft ha presentato a tutti i Comuni italiani i propri servizi, la Società ha proseguito la sua crescita allargando il proprio bacino di utenti con nuovi incarichi in centro e sud italia, con un orizzonte commerciale sempre più nazionale. Nell’edizione 2025 della Fiera ANCI, che si è tenuta a Bologna, Trisoft ha partecipato con l’Associazione CONFENTRATE, che nasce come associazione di società che operano nel campo dei servizi agli uffici tributi comunali; un’associazione che vuole valorizzare il rispetto, il dialogo e la collaborazione con i contribuenti attraverso la qualificazione professionale, con il valore aggiunto dei servizi erogati quali elementi fondanti della propria attività che trovano anche espressione nella adozione di un codice etico.

Quasi 100 Comuni hanno scelto Trisoft

“L’appartenenza all’associazione – spiega Conrado – vuole essere non solo il momento di sintesi di interessi comuni ma anche l’adesione ad una politica di qualità volta alla promozione di iniziative che favoriscano i processi di ammodernamento e di efficientamento delle imprese e delle pubbliche amministrazioni”. Con quasi 100 Comuni che attualmente si affidano ai servizi di Trisoft Executive Services per la gestione dei tributi locali e l’aumento delle esperienze professionali, prosegue il successo delle formule di supporto proposte, forti anche delle competenze acquisite su temi molto specialistici (come gli adempimenti ARERA) e con la proposta di un equilibrio fondamentale: poter contare su una struttura sufficientemente grande per offrire una assistenza tecnica e giuridica gestendo le richieste con tempestività ed efficienza, ma al contempo abbastanza piccola da mantenere un approccio personalizzato e attento alle singole esigenze delle amministrazioni comunali. Una struttura che si aggiorna e rinnova costantemente e che quindi può rispondere con agilità sia per la parte tecnico-informatica che per quella giuridica.

