Tutti i record che sono stati battuti durante la prima parte dei Mondiali 2026

La Coppa del Mondo 2026 era nata con l’etichetta del Mondiale più grande di sempre. A metà cammino, quella definizione non è più soltanto una questione di formato: è diventata una fotografia statistica. Il primo torneo a 48 squadre, distribuito tra Canada, Messico e Stati Uniti, sta riscrivendo i confini storici della competizione in quasi ogni area: gol, presenze, pubblico, continenti rappresentati, primati individuali e record nazionali. E dentro questo scenario extralarge, il duello più luminoso resta quello tra Lionel Messi e Kylian Mbappé, con l’argentino già salito in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi e il francese ancora abbastanza vicino da trasformare ogni partita in un capitolo della stessa rincorsa.

Il Mondiale più grande di sempre, non solo per una questione di format

Il primo record era già scritto prima del fischio d’inizio: mai una Coppa del Mondo maschile aveva avuto tre Paesi ospitanti, 48 nazionali e 104 partite. L’allargamento del torneo ha cambiato la scala dell’evento e ha prodotto un impatto immediato anche sui numeri di campo. La fase a gironi si è chiusa con 72 partite, 1.248 calciatori convocati e 999 giocatori già utilizzati almeno una volta: una fotografia che racconta quanto sia diventato più vasto il perimetro competitivo del Mondiale. FIFA ha sottolineato anche la partecipazione record di 894 calciatori alla loro prima Coppa del Mondo, segnale di un ricambio generazionale e geografico senza precedenti.

L’espansione ha portato dentro il torneo anche quattro debuttanti: Curaçao, Cabo Verde, Giordania e Uzbekistan. Curaçao, in particolare, è diventata la più piccola nazione mai qualificata a una fase finale mondiale, mentre Capo Verde ha aggiunto un’altra pagina storica qualificandosi alla fase a eliminazione diretta da imbattuta nel girone.

Pubblico e fan experience: il record del 1994 è già alle spalle

Il dato più fragoroso fuori dal campo riguarda gli spettatori. La fase a gironi ha richiamato 4.644.549 persone sugli spalti, con una media di 64.508 spettatori a partita e il 99,7% dei posti disponibili occupati. È un record assoluto per la Coppa del Mondo: il precedente primato complessivo, stabilito negli Stati Uniti nel 1994, è già stato superato prima ancora dell’inizio della fase più calda del torneo.

La stessa FIFA ha registrato anche il miglior dato giornaliero di sempre per presenze in un singolo giorno di torneo, con 426.834 spettatori. Il Mondiale nordamericano non sta battendo record soltanto dentro gli stadi: i FIFA Fan Festival hanno superato quota 5,5 milioni di partecipanti nella sola fase a gironi, con un nuovo picco giornaliero di 527.402 persone. È il segno che questa edizione sta funzionando come evento continentale diffuso, più che come semplice competizione sportiva concentrata in poche città.

Pioggia di gol: battuto il primato realizzativo del torneo

Sul campo, il primo dato che salta agli occhi è quello dei gol. La fase a gironi ha prodotto 215 reti, con una media di tre gol a partita: un nuovo record per una Coppa del Mondo, superiore persino al totale complessivo di Qatar 2022, fermo a 172 gol. È un confronto imperfetto, perché il nuovo format moltiplica il numero delle partite, ma resta significativo il fatto che la soglia precedente sia stata superata già prima della fase a eliminazione diretta.

Il torneo ha registrato anche 1.774 tiri nella fase a gironi, con una media di 24,6 conclusioni per partita, e 47 squadre su 48 sono riuscite a segnare almeno una rete: l’unica rimasta a secco è stata Panama. Con questi numeri, il totale storico dei gol segnati nella storia della Coppa del Mondo è salito a 2.935.

Messi davanti a tutti: il record che cambia la gerarchia eterna

Il record simbolo del Mondiale 2026 è quello di Lionel Messi. L’argentino ha superato Miroslav Klose ed è diventato il miglior marcatore assoluto nella storia della Coppa del Mondo, portandosi a 19 gol. È un sorpasso dal peso enorme: Klose era fermo a 16 reti, davanti a Ronaldo il Fenomeno e Gerd Müller, e il suo primato sembrava uno di quelli destinati a durare ancora a lungo.

Messi non ha aggiornato solo una classifica. Ha ridefinito anche il rapporto tra longevità e rendimento: è diventato il primo giocatore a segnare in sette partite consecutive di fase finale mondiale e, con la tripletta all’Algeria, il più anziano autore di un hat-trick nella storia del torneo, a 38 anni e 357 giorni. Il precedente riferimento era Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta contro la Spagna nel 2018 a 33 anni e 130 giorni.

Mbappé resta in corsa e alimenta il duello generazionale

Il primato di Messi non è però al riparo. Kylian Mbappé è salito a 16 gol mondiali, rimanendo nella scia dell’argentino e trasformando la classifica marcatori di sempre in una corsa ancora aperta. Il francese ha già superato Olivier Giroud come miglior marcatore della Francia nella storia dei Mondiali e, a differenza di Messi, ha l’età dalla sua parte.

Il duello ha una forza narrativa rara: Messi incarna la longevità assoluta, Mbappé la velocità con cui una nuova era può prendersi il trono. Dopo la finale del 2022, i due si ritrovano su un altro terreno: non più soltanto Argentina contro Francia, ma memoria storica contro futuro prossimo.

Ronaldo e Kane: record nazionali per Portogallo e Inghilterra

Anche Cristiano Ronaldo ha aggiunto un’altra riga alla sua carriera mondiale. Con 10 gol complessivi in Coppa del Mondo, è diventato il miglior marcatore del Portogallo nella competizione, superando Eusébio, fermo a nove. È un record nazionale che pesa, perché Eusébio era stato per decenni il riferimento statistico e sentimentale del Portogallo ai Mondiali.

In Inghilterra, invece, il primato è passato definitivamente a Harry Kane. L’attaccante ha superato Gary Lineker ed è diventato il miglior marcatore inglese nella storia della Coppa del Mondo, arrivando a quota 11 nella fase a gironi e poi continuando a scalare la classifica generale. Reuters ha registrato il sorpasso su Lineker dopo il gol segnato contro Panama, mentre altre ricostruzioni successive lo collocano ormai oltre Pelé nella classifica all-time.

Nazionali e continenti: l’Africa cambia scala

Uno dei cambiamenti più importanti riguarda la rappresentanza africana. Nove squadre CAF hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta: mai più di due nazionali africane erano arrivate alla fase a eliminazione diretta in una singola edizione. È un salto storico, favorito dal format allargato ma non spiegabile soltanto dal format: serve comunque fare punti, competere e superare il girone.

La stessa fase a gironi ha prodotto altri primati continentali. Senegal è diventato il primo Paese africano a segnare cinque gol in una partita di Coppa del Mondo, mentre Ismael Saibari del Marocco è diventato il primo calciatore africano a segnare in tre partite consecutive del torneo.

Canada, Stati Uniti, Messico e Giappone: record di squadra

Tra le squadre ospitanti, il Canada ha firmato una pagina storica con il 6-0 al Qatar: mai una nazionale CONCACAF aveva segnato più di quattro gol in una partita di Coppa del Mondo. Anche gli Stati Uniti hanno aggiornato il proprio libro dei record, segnando per la prima volta quattro gol in una singola gara mondiale nel 4-1 contro il Paraguay.

Il Messico ha invece conquistato quattro vittorie consecutive in Coppa del Mondo per la prima volta nella sua storia, diventando la prima squadra CONCACAF a riuscirci. Il Giappone, con il 4-0 alla Tunisia, ha firmato la vittoria più larga mai ottenuta da una nazionale asiatica al Mondiale. Quella stessa partita è stata anche la numero 1.000 nella storia della competizione.

Allenatori, veterani e giovani: il Mondiale delle età estreme

Il Mondiale 2026 sta riscrivendo anche i record anagrafici. Dick Advocaat, commissario tecnico di Curaçao, è diventato l’allenatore più anziano nella storia della competizione, a 78 anni e 271 giorni. Hugo Broos, alla guida del Sudafrica, è invece diventato il più anziano ct a vincere una partita mondiale, a 74 anni e 75 giorni, superando Carlos Queiroz.

Tra i calciatori, Edin Džeko ha scritto un altro primato: è diventato da pochissimo il giocatore di movimento più anziano a partire titolare in una partita a eliminazione diretta del Mondiale, con la Bosnia-Erzegovina contro gli Stati Uniti. Sul fronte opposto, Kerim Alajbegović è diventato il più giovane marcatore da fuori area nella storia della Coppa del Mondo, a 18 anni e 276 giorni.

Olanda imbattuta, Dembélé rapidissimo: gli altri primati tecnici

Non tutti i record hanno la stessa risonanza globale, ma alcuni raccontano bene la qualità tecnica del torneo. L’Olanda ha stabilito una nuova striscia record di 14 partite senza sconfitte nei tempi regolamentari alle fasi finali mondiali, superando il primato che condivideva con il Brasile.

Ousmane Dembélé, con una tripletta nel primo tempo contro la Norvegia, è diventato il francese più veloce di sempre a segnare tre gol in una partita mondiale e uno dei più rapidi in assoluto nella storia del torneo. In un Mondiale già dominato dai numeri offensivi, anche questo dato conferma una tendenza chiara: il 2026 sta diventando l’edizione della produzione offensiva, del ritmo alto e dei record che cadono a ripetizione.

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