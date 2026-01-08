Emilia Mondinelli va a punti in Coppa del mondo. Ottima prestazione a Kranjska Gora della sciatrice valsesiana: è arrivata 27ma.

Emilia Mondinelli va a punti in Coppa del mondo

Per la seconda volta Emilia Mondinelli va a punti in Coppa del Mondo di sci. E’ accaduto domanica. C’è quindi grande entusiasmo nel parterre della Podkoren III al termine dello slalom femminile di Kranjska Gora che saluta il miglior piazzamento in carriera in Coppa del Mondo a Lara Della Mea, sesta, il ritorno tra le migliori dieci di Martina Peterlini, decima, i primi punti in carriera per Giulia Valleriani, 18esima ed il ritorno tra le migliori 30 di Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli. Una eccellente prova dell’intero team azzurro che approccia nel migliore dei modi il 2026.

Più precisamente, la sciatrice di Alagna è arrivata al 27mo posto, il che le ha fruttato 4 punti.

“Avrei potuto spingere di più nella seconda manche”

Nella prima manche dello slalom speciale femminile di Kranjska Gora sono state cinque le azzurre rientrate tra le 30. Mondinelli aveva ottenuto l’ultimo pass partendo poi con il numero 1 nella seconda manche riuscendo andare a punti.

La giovane alagnese è raggiante per il risultato ottenuto: «Sono felice per i punti anche se in entrambe le manche ho commesso qualche errore: ma prendo il positivo e porto a casa il risultato. Avrei forse potuto spingere di più nella seconda manche con il pettorale numero 1 ma mi sono lasciata ingolosire e ho sbagliato. Ci ho provato».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook