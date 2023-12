Tutto ciò che devi sapere sul parcheggio a Milano Malpensa

Nel cuore dell’Europa, Milano si distingue come una metropoli vivace, un cruciale crocevia che fonde l’eleganza della cultura, il dinamismo del turismo e l’agilità dei commerci globali. La SEA S.p.A., punto di riferimento per la gestione aeroportuale della città, celebra l’Aeroporto di Milano Malpensa come un faro tra gli scali italiani, un centro di connessioni sia nazionali che transcontinentali immerso nelle comunità di Somma Lombardo e Ferno, nel verde paesaggio varesino.

L’Aeroporto Malpensa in cifre

Negli anni, Malpensa ha superato la soglia dei 40 milioni di passeggeri all’anno, vivendo un costante aumento dei flussi viaggiatori. Questa crescita, caratterizzata da numeri impressionanti, si è tradotta in una rete sempre più intricata di rotte internazionali e in una crescente richiesta di servizi aeroportuali, a partire dalla necessità di parcheggi.

La scelta dei parcheggi a Malpensa

Il parcheggio Malpensa risponde con dinamismo alla domanda di posteggi con ben otto aree di sosta differenti, ciascuna con la sua unicità, progettate per abbracciare le necessità di chi è in transito, sia per chi deve salutare o ricevere qualcuno, sia per chi si appresta a viaggiare. Ecco perché si raccomanda ai viaggiatori la prenotazione anticipata online, per affrancarsi dalle code e accedere ai parcheggi senza attese, proprio mentre l’orologio scandisce i minuti prima del decollo.

Le opzioni del Terminal 1

Il Terminal 1 offre una varietà di soluzioni per il parcheggio. Tra queste, troviamo l’ampio parcheggio scoperto “P1 Long Term”, ideale per coloro che prevedono di lasciare la propria auto per un lungo periodo. A breve distanza, c’è il “P2 Executive”, un’area riservata e coperta che offre esclusività con un ingresso diretto all’aerostazione tramite ascensore.

Per chi cerca il lusso, c’è il “P2 Top Car”, che protegge le auto più eleganti sotto copertura. Allo stesso tempo, il “P2 Genius” si rivolge a chi necessita di una sosta prolungata, offrendo la possibilità di prenotare esclusivamente online.

Completano l’offerta il “P2 Express” e il “P2 Holiday”, ideali per chi desidera raggiungere rapidamente il terminal a piedi o con una breve navetta gratuita. Il “Holiday” risulta particolarmente adatto a coloro che si preparano a viaggiare oltre i confini della zona Schengen.

Le opzioni del Terminal 2

Dirigendosi al Terminal 2, il viaggiatore si imbatte nel “P5 Easy”, compagno ideale per chi vola con compagnie low cost e più nello specifico con la britannica Easyjet, o nel variegato parcheggio “P6 Smart”, che si adatta alle soste oltre i tre giorni, passando da posti per il tuo veicolo scoperti a coperti, e garantendo un rapporto qualità – prezzo invidiabile.

Servizi a cinque stelle per l’aeroporto Malpensa

Nei parcheggi non si tratta solo di posteggiare l’auto, ma di veri e propri hub di servizi aggiuntivi. Questi includono corsie fast track per agevolare i passeggeri durante il check-in, sale ritiro per momenti di relax prima della partenza e la flessibilità di modificare la prenotazione. Inoltre, offrono un’assicurazione per coprire i costi e il rimborso in caso di impossibilità di partenza, oltre al servizio di Car Valet per chi desidera viaggiare senza preoccupazioni.

Prenotare online per una scelta consapevole

Prenotare online un posto auto o moto si dimostra fondamentale per un’inizio sereno del viaggio. La facilità di questo procedimento consente di valutare con attenzione e trasparenza tutte le opzioni disponibili, usufruendo di varie promozioni e sconti dedicati.

Una volta completato il pagamento online, riceverai una conferma digitale che funge da pass per accedere al parcheggio, assicurando al viaggiatore un’esperienza senza intoppi, caratterizzata da efficienza e autonomia.