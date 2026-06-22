Volo Ryanair in ritardo o cancellato da Treviso? Ecco come ottenere il rimborso e quanto ti spetta

I passeggeri da Belluno o dal Veneto che partono dall’aeroporto di Treviso Antonio Canova (TSF) si trovano sempre più spesso a fare i conti con ritardi prolungati o cancellazioni improvvise dei voli Ryanair. In questi casi diventa essenziale sapere che un rimborso Ryanair può arrivare fino a 600 euro per passeggero, indipendentemente dal costo del biglietto.

Introduzione

I passeggeri da Belluno o dal Veneto che partono dall’aeroporto di Treviso Antonio Canova (TSF) si trovano sempre più spesso a fare i conti con ritardi prolungati o cancellazioni improvvise dei voli Ryanair. In questi casi diventa essenziale sapere che un rimborso Ryanair può arrivare fino a 600 euro per passeggero, indipendentemente dal costo del biglietto.

Ciò che molti passeggeri non sanno è che c’è una legge europea che tutela in questi casi e che dà diritto a una compensazione fissa (dai 250 ai 600€) a seconda della tratta aerea.

In questo articolo ti spiegheremo nel dettaglio quando hai diritto a un indennizzo per un disservizio aereo Ryanair, a quanto ammonta e come presentare la tua richiesta per ottenere ciò che ti spetta senza errori.

Il Regolamento CE 261/2004: la legge che tutela i passeggeri Ryanair da Treviso

Il Regolamento CE 261/2004 è la legge europea che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di ritardi, cancellazioni o negato imbarco.

La norma si applica a:

Voli in partenza da un aeroporto in territorio UE , a prescindere dalla compagnia scelta;

, a prescindere dalla compagnia scelta; Voli in arrivo in un aeroporto UE provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario;

provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario; Tratte Extra-UE, purché il volo sia operato da una compagnia europea.

Dunque anche a ogni volo Ryanair da Treviso TSF è coperto dal regolamento. Essendo Ryanair una compagnia europea, la tutela si estende anche ai voli in arrivo nell’UE da Paesi terzi.

Come accennato la compensazione pecuniaria è un importo fisso, compreso tra 250 e 600 euro, determinato esclusivamente dalla distanza della tratta. Si tratta di un diritto stabilito dalla normativa europea e le compagnie aeree, inclusa Ryanair, non possono limitarlo o escluderlo attraverso clausole contrattuali.

Dopo quante ore di ritardo scatta il diritto al risarcimento

Quando si verifica un ritardo Ryanair dall’aeroporto di Treviso (TSF) di 3 ore o più, il passeggero ha diritto alla compensazione economica prevista dal Regolamento CE 261/2004.

Il momento rilevante è l’apertura delle porte all’arrivo: un consiglio pratico per tutelarsi in questi casi, per evitare possibili contestazioni da parte di Ryanair è quello di conservare sempre una prova dell’orario effettivo di arrivo (come la foto del tabellone arrivi da cui si veda la data e l’orario).

Per ritardi superiori alle due ore all’aeroporto di Treviso, Ryanair è inoltre tenuta a fornire assistenza per:

Pasti e bevande;

Pernottamento in hotel se il volo è rimandato al giorno successivo;

se il volo è rimandato al giorno successivo; Trasferimenti tra l’aeroporto e l’hotel.

Se questi servizi non vengono offerti da Ryanair, puoi provvedere autonomamente e richiedere il risarcimento.

È assolutamente indispensabile conservare ogni singola ricevuta fiscale, scontrino o fattura, per documentare che le spese sostenute siano state necessarie, appropriate e ragionevoli.

A quanto ammonta il rimborso Ryanair da Treviso

Come già accennato, il Regolamento CE 261/2004 stabilisce importi fissi e non

negoziabili per i passeggeri Ryanair che subiscono una cancellazione o un ritardo di almeno 3 ore all’arrivo, o un overbooking.

250,00 euro per voli fino a 1.500 km (es.Treviso-Roma, Treviso-Napoli, Treviso-Palermo, Treviso-Bari)

per voli fino a 1.500 km (es.Treviso-Roma, Treviso-Napoli, Treviso-Palermo, Treviso-Bari) 400,00 euro per voli intracomunitari oltre 1.500 km (es. Treviso-Dublino)

per voli intracomunitari oltre 1.500 km (es. Treviso-Dublino) 600,00 euro per voli intercontinentali oltre 3.500 km (dove applicabile nella rete Ryanair da Treviso)

È bene ricordare che gli importi si intendono a persona: ciò significa ad esempio che una coppia che subisce un ritardo di più di 3 ore, su un volo Treviso-Dublino, possono ottenere complessivamente 800 euro, a prescindere dal costo del loro biglietto aereo.

Quando Ryanair non è obbligata a pagare

La compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 non è dovuta quando il disservizio è causato da circostanze eccezionali, cioè eventi realmente fuori dal controllo di Ryanair. Rientrano in queste circostanze:

Condizioni meteorologiche estreme;

Scioperi del personale del controllo del traffico aereo o degli addetti aeroportuali di Treviso (non dipendenti Ryanair);

Emergenze di sicurezza, instabilità politica, limitazioni allo spazio aereo.

Anche in presenza di circostanze eccezionali, restano garantiti il diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione. Ciò che viene meno è solo la compensazione economica.

Ryanair ha una comprovata esperienza nell’invocare circostanze eccezionali per respingere reclami validi, anche per guasti tecnici legati alla manutenzione ordinaria, che generalmente non rientrano tra le circostanze eccezionali, come confermato da diverse sentenze europee.

Un primo rifiuto della compagnia non esclude la possibilità di ottenere la compensazione.

Come fare reclamo a Ryanair: la procedura passo dopo passo

Ecco i passaggi da seguire se hai subito un ritardo o una cancellazione su un volo Ryanair dall’aeroporto di Treviso (TSF):

Raccogli la documentazione prima di lasciare l’aeroporto di Treviso: biglietto o conferma di prenotazione, carta d’imbarco, screenshot del tabellone con l’orario aggiornato, ricevute di eventuali spese sostenute durante l’attesa; Invia il reclamo a Ryanair tramite il portale ufficiale o email: specifica numero del volo, data, aeroporto di partenza (Treviso Antonio Canova – TSF), orario programmato, orario effettivo di arrivo, importo richiesto ai sensi del Regolamento CE 261/2004; Conserva copia di tutto e annota la data di invio Attendi la risposta: Ryanair ha fino a 30 giorni di tempo per rispondere, ma i tempi reali sono spesso più lunghi.

Per chi preferisce una gestione assistita, è possibile richiedere il rimborso Ryanair da Treviso , con il team di RimborsamiTu, in modo completamente gratuito.

Cosa fare se Ryanair rifiuta o non risponde

In caso di mancata risposta o rifiuto da parte di Ryanair, le tue opzioni non si esauriscono qui.

Puoi presentare richiesta a:

ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile);

Giudice di Pace;

Servizi specializzati nel recupero dei rimborsi aerei, che gestiscono l’intera procedura per conto del passeggero senza costi anticipati, con compenso solo in caso di successo.

Tra le claim company che gestiscono i reclami Ryanair per passeggeri italiani c’è RimborsamiTu . A differenza di altri nel settore il loro servizio è completamente gratuito per il passeggero.

Entro quando fare reclamo

In Italia hai 2 anni di tempo dalla data del volo per richiedere la compensazione.

I passeggeri di Belluno e del Veneto che hanno subito un ritardo o una cancellazione di un volo Ryanair da Treviso negli ultimi due anni potrebbero ancora avere diritto a un risarcimento.

Agire tempestivamente è consigliabile, poiché la documentazione è più semplice da reperire e verificare.

FAQ: Domande frequenti sul rimborso Ryanair da Treviso

Ho prenotato il volo Ryanair da Treviso tramite eDreams o un sito terzo: devo rivolgermi a loro o direttamente a Ryanair?

Il reclamo va presentato direttamente a Ryanair. Anche se la prenotazione è stata effettuata tramite un intermediario, il contratto di trasporto è con la compagnia aerea, che resta l’unico soggetto responsabile per ritardi e cancellazioni.

Il mio volo è partito da Treviso in orario ma è atterrato con 3 ore e 20 minuti di ritardo: ho diritto al risarcimento?

Sì. Ai fini della compensazione conta esclusivamente il ritardo all’arrivo. Se lo scostamento supera le tre ore, il passeggero ha diritto alla compensazione prevista dal Regolamento CE 261/2004.

Ryanair mi ha offerto un voucher come compensazione: sono obbligato ad accettarlo?

No. Il passeggero ha sempre diritto al pagamento in denaro. Il voucher è una proposta alternativa, non vincolante.

Ho subito una cancellazione Ryanair da Treviso ma Ryanair dice che era per maltempo: posso contestare?

La cancellazione per maltempo rientra tra le circostanze straordinarie, ma deve essere adeguatamente giustificata. Se ritieni che le condizioni non fossero tali da impedire l’operatività, è possibile chiedere una verifica e presentare reclamo.

Posso richiedere il rimborso per un volo Ryanair da Treviso di 18 mesi fa?

Sì. In Italia il termine ordinario per richiedere la compensazione è di due anni dalla data del volo, quindi un evento avvenuto 18 mesi prima rientra ancora nei tempi previsti.

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