BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per giovedì 27 agosto sarà caratterizzato da una giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e un quadro complessivamente asciutto sulla città. Le infiltrazioni umide che interessano il Nord Ovest manterranno una certa nuvolosità, soprattutto sui rilievi e nelle aree pedemontane, ma senza determinare precipitazioni significative a Borgosesia. Le temperature saranno comprese tra 20°C di minima e 28°C di massima. I venti resteranno deboli, inizialmente da Nord-Nordovest e successivamente da Sud-Sudest. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e clima mite

La giornata inizierà con una situazione variabile. Il cielo sopra Borgosesia sarà caratterizzato da annuvolamenti alternati a schiarite, senza fenomeni precipitativi di rilievo. La temperatura minima si attesterà intorno ai 20°C, garantendo un avvio di giornata ancora mite. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest. Il quadro sarà invece più nuvoloso sulle Alpi settentrionali e occidentali, dove la copertura potrebbe risultare compatta. Sulle zone pedemontane, compresa l’area valsesiana, prevarranno cieli nuvolosi ma senza piogge significative.

Pomeriggio: schiarite alternate alle nubi, 28°C

Nel corso del pomeriggio la situazione resterà variabile, con momenti di maggiore apertura alternati a passaggi nuvolosi. La temperatura raggiungerà il valore massimo di 28°C, mentre la ventilazione resterà debole e tenderà a ruotare verso Sud-Sudest. Le condizioni saranno quindi nel complesso favorevoli anche per le attività all’aperto. La maggiore instabilità rimarrà confinata soprattutto alle zone alpine, dove potranno svilupparsi deboli piovaschi pomeridiani. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.593 metri, su valori ancora elevati.

Sera: schiarite più ampie verso la pianura

Con l’arrivo della sera la nuvolosità dovrebbe diminuire gradualmente, soprattutto sulle aree di pianura. Per Borgosesia il tempo resterà asciutto, con possibilità di schiarite più ampie. Sulle Alpi la situazione sarà invece più nuvolosa, con fenomeni deboli e localizzati soprattutto nel pomeriggio. Sulle pianure orientali della regione sono attesi ampi rasserenamenti serali. La giornata si concluderà dunque senza un vero peggioramento sulla Valsesia, ma con una situazione atmosferica ancora dinamica.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 28 agosto: il tempo sarà più incerto, con variabilità e possibilità di pioggia leggera, soprattutto a causa dell’aumento dell’umidità;

il tempo sarà più incerto, con variabilità e possibilità di pioggia leggera, soprattutto a causa dell’aumento dell’umidità; Sabato 29 agosto: è previsto un deciso miglioramento, con tempo soleggiato o poco nuvoloso e condizioni più stabili;

è previsto un deciso miglioramento, con tempo soleggiato o poco nuvoloso e condizioni più stabili; Domenica 30 agosto: la fase stabile dovrebbe proseguire, con cieli prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi.

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