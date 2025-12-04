Borgosesia, previsioni meteo del 5 dicembre 2025

La giornata di domani, 5 dicembre 2025, a Borgosesia sarà caratterizzata da un ritorno deciso della stabilità atmosferica. Grazie al rialzo della pressione, il meteo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, con solo qualche nube nelle prime ore del mattino e condizioni asciutte per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 4°C e una massima di 9°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1615 metri, in linea con la media stagionale.

Mattino: nubi sparse ma senza precipitazioni

Il mattino inizierà con nubi sparse, soprattutto sui rilievi e lungo l’area pedemontana. Si tratterà tuttavia di una copertura nuvolosa debole e senza effetti significativi, non associata a piogge. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria limpida ma piuttosto frizzante nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio: rapido miglioramento grazie all’alta pressione

Con l’avanzare delle ore la pressione aumenterà ulteriormente, favorendo un progressivo e rapido diradamento della nuvolosità. Il cielo tenderà a diventare sereno o poco nuvoloso, regalando un pomeriggio limpido e luminoso. I venti ruoteranno da Sudest, rimanendo comunque di intensità moderata ma senza provocare variazioni significative della temperatura percepita.

Sera: cielo sereno e calo termico

La serata si presenterà con cieli sereni, condizione favorita dalle correnti più secche in arrivo dai quadranti sudorientali. Le temperature tenderanno a scendere rapidamente, tipiche del periodo invernale, soprattutto nelle zone periferiche e nei punti più esposti alle inversioni termiche. Non sono previste criticità né allerte meteo, confermando un quadro tranquillo e stabile per tutta la giornata.

Tendenza meteo

Sabato 6 dicembre: giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite, clima asciutto.

giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite, clima asciutto. Domenica 7 dicembre: prevalenza di cieli sereni, atmosfera limpida e temperature nella media.

prevalenza di cieli sereni, atmosfera limpida e temperature nella media. Lunedì 8 dicembre: ancora soleggiato, possibili lievi velature nel pomeriggio ma nessun rischio di pioggia.

