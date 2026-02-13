Addio a Maurilio Balaustra, voce appassionata del calcio locale. Un personaggio ben conosciuto anche nelle tribune di Borgosesia.

Addio a Maurilio Balaustra, voce appassionata del calcio locale

Sugli spalti degli stadi di Borgosesia, Borgomanero e Gozzano mancherà una presenza familiare, discreta ma immancabile: quella di Maurilio Balaustra, storico cronista sportivo scomparso all’età di 75 anni. I funerali sono stati celebrati nella mattinata di ieri, giovedì 12 febbraio, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Maurizio d’Opaglio.

Figura gioviale ed espansiva, Maurilio era molto conosciuto negli ambienti sportivi del territorio. Ex dipendente della Frattini Rubinetterie, da decenni seguiva con passione le squadre locali, raccontando partite, risultati e retroscena del calcio dilettantistico novarese.

Una vita tra cronaca e pallone

Aveva collaborato con diverse testate e realtà locali: da Radio R9 di Borgomanero a Radio Vergante (oggi Blu Radio), fino ai giornali Tribuna Novarese e l’Informatore, con cui aveva iniziato a scrivere già negli anni Settanta. Non si limitava ai resoconti sportivi: firmava anche articoli di colore legati al Briallo, la frazione di San Maurizio d’Opaglio dove abitava.

Ma era il calcio la sua vera, grande passione. Da Borgomanero a Borgosesia, passando per Gozzano, seguiva le formazioni del territorio raccogliendo risultati anche dai campi delle categorie minori. Un lavoro svolto prima per professione, poi soprattutto per amore dello sport.

Novara, la squadra del cuore

E quando poteva non mancava di sostenere il suo Novara, squadra del cuore. In tribuna, nei campi di provincia, lo si vedeva spesso con l’immancabile radiolina all’orecchio per seguire in diretta le notizie degli azzurri. Anche negli ultimi tempi, già provato dalla malattia, aveva voluto ascoltare il derby con la Pro Vercelli di pochi giorni fa.

Oltre al calcio, Maurilio era un appassionato podista. È stato tra i fondatori del Gruppo Sportivo Castellania e ha partecipato a numerose competizioni della Gamba d’Oro, storica kermesse podistica provinciale.

L’assistenza alla madre

Negli ultimi anni aveva progressivamente ridotto la sua attività pubblicistica per dedicarsi alla madre, “Mariulin”, scomparsa a 100 anni, e per le sue condizioni di salute che si erano aggravate. Ma nonostante la fatica, non rinunciava a farsi vedere a qualche partita del Gozzano o del Novara, sempre con lo stesso entusiasmo di un tempo.

Con la sua scomparsa lo sport locale perde un testimone autentico della provincia, un cronista appassionato che ha raccontato generazioni di dilettanti con competenza e cuore.

