Addio a “Nonna Uccia”: Maria Gnemmi, 102 anni di amore e saggezza. Lutto nel Novarese, la donna si è spenta circondata dall’affetto della famiglia e della comunità.

Maria Gnemmi, conosciuta affettuosamente come Nonna Uccia, avrebbe compiuto 102 anni il prossimo 17 ottobre. Si è spenta serenamente qualche giorno fa, circondata dall’amore della famiglia che le è sempre stata accanto. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Lascia le figlie Mariangela e Carla, i generi, gli amati nipoti Fabrizio, Elisa, Luca, Chiara, Fabio e Francesco, che hanno sempre visto in lei un punto di riferimento.

Nonna Uccia era molto conosciuta nel quartiere di viale San Rocco, a Gattico, dove abitava. La sua energia contagiosa e il carattere allegro l’avevano resa benvoluta da tutti, non solo dai vicini ma da tutta la comunità. Fino a pochi mesi fa accoglieva con gioia le tante visite di amici e conoscenti, con cui condivideva pomeriggi fatti di racconti, chiacchiere e merende.

Aveva sempre lavorato nel comparto tessile

Nel corso della sua lunga vita, Maria aveva lavorato in una tessitura a Somma Lombardo, in una fabbrica di Gattico e, successivamente, al ricamificio Furlani Marescalchi. Dopo il matrimonio con Franco Pirali, scomparso nel 1983, si era dedicata alla famiglia, alla campagna e agli animali di casa.

Pur rimasta vedova da giovane, Maria non aveva mai perso lo spirito positivo e la voglia di vivere. Viaggiava spesso con le amiche e restava sempre curiosa verso il mondo. «Amava parlare con i nipoti e dare consigli per il futuro», racconta la figlia Carla, conosciuta per il suo ruolo di maestra. Anche quando la salute ha iniziato a cedere, Nonna Uccia ha affrontato tutto con il sorriso, accettando la vita fino all’ultimo momento con lucidità e serenità.

Ha lasciato questa terra come desiderava: senza dolore, circondata dall’affetto delle persone care. Un esempio di forza, generosità e amore che resterà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta.

