Gli alpini di Romagnano festeggiano i 90 anni di due “veci”

Novant’anni sono sempre un traguardo importante. Se poi a raggiungerlo sono due alpini, allora scatta il tradizionale senso dell’amicizia innato in tutte le penne nere, che li porta a voler celebrare in maniera adeguata il compleanno dei due “veci”.

Franco Usellini e Giuseppe Fornara sono i festeggiati che l’altro fine settimana, nella sede delle penne nere romagnanesi, in viale Monterosa, hanno ricevuto onori e omaggi, tra cui una bellissima torta tricolore e un attestato preparato dai soci del gruppo. Richiamati dai responsabili del gruppo, alla festa hanno partecipato, con la propria camicia e il cappello piumato, molti soci, che si sono stretti attorno ai due novantenni, felici di ricevere tante attenzioni.

Un artigliere e un motorista

Sulla torta celebrativa, oltre alle tre strisce della bandiera italiana, era riportato anche il numero 90, mentre sulla targa consegnata a entrambi è stato scritto di seguito al nome: “Alpino di cuore e di spirito, il gruppo Ana di Romagnano celebra con onore i tuoi 90 anni di vita sempre fedele ai valori alpini e della montagna”.

Nella sua carriera militare, Franco Usellini è stato artigliere nel gruppo di artiglieria da montagna Pinerolo, di stanza alla caserma Ceccaroni di Rivoli, con l’incarico dapprima di autista, poi di conducente muli. Terminata la naja, ha svolto l’attività di macellaio, si è sposato e ha avuto due figli.

Giuseppe Fornara, alpino del battaglione Gemona, della Compagnia Comando della Brigata Julia, ha effettuato il corso come motorista M.G.E. alla caserma Cecchignola di Roma, ed è stato trasferito in seguito a Pontebba, in Friuli Venezia Giulia, per il resto del servizio militare. Sposato con un figlio, ha svolto la carriera lavorativa alla Cartiera Burgo di Romagnano.

